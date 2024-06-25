البرازيل تعجز أمام حصون كوستاريكا وتكتفي بالتعادل في كوبا أمريكا

عجزت أسلحة منتخب البرازيل الهجومية في اختراق حصون كوستاريكا خلال المباراة التي انتهت بالتعادل دون أهداف، فجر الثلاثاء، بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كوبا أمريكا المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

أهدر راقصو السامبا العديد من الفرص أمام المرمى الكوستاريكي، واكتفوا بالتعادل ليحصدوا النقطة الأولى بالتساوي مع كوستاريكا.

ويتصدر ترتيب هذه المجموعة منتخب كولومبيا عقب فوزه على باراغواي بنتيجة 2-1.