البرازيل تعجز أمام حصون كوستاريكا وتكتفي بالتعادل في كوبا أمريكا
عجزت أسلحة منتخب البرازيل الهجومية في اختراق حصون كوستاريكا خلال المباراة التي انتهت بالتعادل دون أهداف، فجر الثلاثاء، بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كوبا أمريكا المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.
أهدر راقصو السامبا العديد من الفرص أمام المرمى الكوستاريكي، واكتفوا بالتعادل ليحصدوا النقطة الأولى بالتساوي مع كوستاريكا.
ويتصدر ترتيب هذه المجموعة منتخب كولومبيا عقب فوزه على باراغواي بنتيجة 2-1.
فرض منتخب البرازيل سيطرته على المباراة منذ الدقائق الأولى، وصنع الخطورة مبكرًا بمحاولة من رافينيا ثم تسديدة قوية بجانب القائم للاعب رودريغو كما وجه لوكاس باكيتا تصويبة بجوار المرمى.
وطالب فينيسيوس جونيور نجم منتخب البرازيل بالحصول على ضربة جزاء بعد سقوطه في منطقة جزاء كوستاريكا، ولكن الحكم رفض احتسابها.
وألغى الحكم هدفًا لمنتخب البرازيل في الدقيقة 30 سجله ماركينيوس بضربة رأس بداعي التسلل.
طالب لاعبو البرازيل بلمسة يد ضد مدافع كوستاريكا، ولكن الحكم أكد عدم وجود مخالفة، ووجه رودريغو تصويبة بجوار القائم مع نهاية الشوط الأول بالتعادل.
وحاول منتخب البرازيل أيضًا في الشوط الثاني من أجل هز شباك كوستاريكا بضربة ركنية انتهت بفرصة بجانب المرمى ورد القائم تصويبة قوية من باكيتا.
وشارك المهاجم الواعد إندريك على حساب فينسيوس جونيور، وضاعت فرص متتالية من المنتخب البرازيلي في الدقائق الأخيرة أبرزها تسديدة اللاعب برونو فوق العارضة ليخرج اللقاء بالتعادل.