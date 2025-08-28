نيكي نيكول ستغضب.. لامين يامال يعجب بفتاة جديدة

كتب – نور الدين ميفراني

ما زال النجم الإسباني لامين يامال، مهاجم برشلونة، يثير الجدل بشأن علاقاته النسائية رغم ارتباطه مؤخرًا بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول، البالغة 25 عاما.

وقام النجم الإسباني بوضع علامة إعجاب على صورة فتاة حسناء على منصة "إنستغرام" تدعى بيانكا مارتن دو سوزا.

ومن شأن إعجاب لامين يامال بصورة فتاة حسناء أن يثير غضب صديقته الجديدة الأرجنتينية نيكي نيكول، والتي دفعته سابقًا لإلغاء متابعة المغنية الكولومبية مالو تريفيغو بسبب علاقتهما المتوترة وخلافها على مغني الراب ترونو، والذي كان على علاقة مع كلتيهما.

تصرف لامين يامال الجديد يأتي بعدما ظهر في فيديو مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول وعشاء رومانسي جمعهما مؤخرًا، كما أهداها قلادة ذهبية بمناسبة عيد ميلادها الخامس والعشرين.

ورغم عدم وجود تأكيد رسمي، فإن اللقطات الأخيرة تعزز الشائعات المتداولة منذ فترة حول وجود علاقة عاطفية محتملة بينهما، خاصة بعد رصدهما في مناسبات سابقة.

وشارك يامال مؤخرًا صورة عبر حسابه على إنستغرام على خاصية "ستوري" تجمعه بنيكي نيكول وهما يبتسمان أمام كعكة كبيرة؛ ما يشير إلى احتفالهما بعيد ميلاد المغنية الشهيرة.

هذه الصورة، التي لم يسع أي منهما لإخفائها، اعتبرها المتابعون دليلًا جديدًا على قوة علاقتهما التي تتجاوز الصداقة، رغم أن الثنائي لم يؤكد طبيعتها بشكل رسمي حتى الآن.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الثنائي معًا ويثيران الجدل، ففي بداية شهر أغسطس الماضي، ذكرت تقارير صحفية أنهما شوهدا وهما يتبادلان القبلات في أحد النوادي الليلية.

كما تم رصدهما لاحقًا وهما يتجولان معًا في شوارع إمارة موناكو بعد أولى جولات الدوري؛ ما يؤكد وجود علاقة وثيقة بينهما.

وأصبح لامين يامال محط أنظار الصحافة في العالم بعد حفل عيد ميلاده الثامن عشر في الشهر الماضي والذي شهد استعانته بأقزام للترفيه عن الحضور كما ارتبط بعلاقة عاطفية مع المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول التي تكبره بستة أعوام.