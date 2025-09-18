مباراة الزمالك والإسماعيلي.. خوان بيزيرا يهدر فرصة غريبة أمام المرمى (فيديو)

أهدر البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك فرصة غريبة أمام مرمى الإسماعيلي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

حصل الزمالك على ركلة جزاء مبكرة في الدقيقة الخامسة بعد عرقلة بيزيرا داخل المنطقة، ليسجل منها عبدالله السعيد الهدف الأول للأبيض في الدقيقة السابعة، ويمنح فريقه أفضلية مبكرة في اللقاء.

فرصة قد تغيّر مسار اللقاء

ورغم السيطرة النسبية للزمالك في الشوط الأول، إلا أن بيزيرا أضاع واحدة من أغرب الفرص في الدقيقة 27 بعدما وجد نفسه وجهاً لوجه مع المرمى الخالي، لكنه سدد الكرة خارج الميدان وسط دهشة جماهير الزمالك والجهاز الفني.

الفرصة الضائعة من بيزيرا كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة ومنح الزمالك أريحية أكبر في الشوط الأول، لكنها منحت الإسماعيلي دفعة لمواصلة الصمود قبل العودة في النصف الثاني من المباراة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد، في انتظار ما ستسفر عنه أحداث الشوط الثاني من مواجهة مثيرة بين الفريقين.