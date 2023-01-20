ترتيب الدوري السعودي.. الاتحاد يكتسح الفيحاء ويعتلي القمة

افتتح البرازيلي إيغور كورونادو التسجيل لمصلحة الاتحاد في الدقيقة 23، قبل أن يضيف زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

واختتم هارون كمارا مهرجان أهداف الاتحاد بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الأول.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه النصر الذي يواجه ضيفه الاتفاق يوم الأحد القادم بنفس المرحلة.

في حين توقف رصيد الفيحاء عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.