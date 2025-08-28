بعكس مبابي.. فينيسيوس جونيور يتلقى خبرا سارا

تلقى البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، خبراً ساراً، بعكس ما حدث لزميله الفرنسي كيليان مبابي.

وفاز ريال مدريد على حساب مضيفه ريال أوفييدو بثلاثة أهداف دون رد، مساء الأحد الماضي، في الجولة الثانية للدوري الإسباني.

وسجل مبابي هدفين، بينما أكمل فينيسيوس الثلاثية بعدما شارك كبديل في المباراة التي أقيمت في ملعب أوفييدو.

عودة ألفيركا تسعد فينيسيوس

وعاد نادي ألفيركا لخوض منافسات الدوري البرتغالي بعد غياب دام 21 عاماً كاملة.

هذا النادي يمتلك أغلب أسهمه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي اقتحم عالم الاستثمار الرياضي منذ فترة.

ويعتمد الفريق البرتغالي على لاعبين من أصحاب السن الصغيرة، ويبلغ متوسط أعماره 23.3 عاماً.

وخسر ألفيركا أمام موريرينسي وسبورتنغ براغا في أول جولتين للدوري البرتغالي، قبل التعادل مع إستريلا أمادورا بنتيجة 2-2.

ويحتل فريق فينيسيوس جونيور المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة من أصل 18 فريقًا.

مبابي.. وهبوط كان

في المقابل، عاش الفرنسي كيليان مبابي تجربة صادمة بعد امتلاكه أغلب أسهم نادي كان وإدارته مقاليد الأمور هناك.

وودع فريق كان دوري الدرجة الثانية في فرنسا خلال الموسم الماضي، وواجه مبابي ووالدته فايز العماري انتقادات واسعة من جانب جماهير النادي.

وهبط كان إلى دوري الدرجة الثالثة في فرنسا لأول مرة منذ أكثر من 40 عاماً.