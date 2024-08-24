رحب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، بالرحيل إلى أحد عمالقة الدوري الإنجليزي بعد نهاية عقده مع فريقه الحالي ليفربول في صيف 2025.

ولم يتلق صلاح أي اتصالات بشأن تجديد عقده مع ليفربول حتى الآن وهو ما أثار الشكوك حول مستقبل اللاعب صاحب الـ 32 عامًا.

أخبار ذات علاقة محمد صلاح ينافس رونالدو بصورة نارية عبر إنستغرام (صورة)

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن ترحيب صلاح بالرحيل إلى تشيلسي ناديه السابق في إنجلترا.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن صلاح لا يمانع الرحيل إلى تشيلسي مجددًا بعد نهاية عقده مع ليفربول.

ورفض صلاح فكرة الرحيل للأندية المنافسة الرئيسية لفريقه ليفربول سواء مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد كما رحب بتكرار تجربته مع البلوز مجددا بعد مشوار قصير في الفترة بين يناير 2014 إلى يناير 2015.

ويرغب صلاح في البقاء بالدوري الإنجليزي لمواصلة أرقامه القياسية في البريميرليغ.

أخبار ذات علاقة ما بين البقاء والرحيل.. مصير مجهول لمحمد صلاح مع ليفربول

ولم يحسم ليفربول بعد تجديد التعاقد مع بعض نجوم الفريق، وعلى رأسهم محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد.

ورفض ليفربول في بداية الموسم الماضي عروضًا ضخمة لرحيل صلاح إلى الدوري السعودي من ناديي الهلال والاتحاد.

وأبدى صلاح رغبته في البقاء مع ليفربول خلال الموسم الحالي والأخير في عقده.

وقدم صلاح بداية مميزة بعدما سجل هدفًا مع ليفربول في مباراة إيبسويتش تاون بالجولة الأولى كما صنع هدفًا لزملائه.