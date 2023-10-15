رياض محرز: أسعى للتتويج مع الجزائر في أمم أفريقيا.. وهذا هو الفارق بين الدوريين الإنجليزي والسعودي (فيديو)

ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة نظيره المصري، مساء غدٍ الإثنين، على ملعب هزاع بن زايد، في الإمارات.

وقال "محرز" في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، قبل المباراة: "مستعدون لمباراة مصر، ونحب دائمًا الفوز في المباريات الكبيرة.. هي ودية، ولكن أيضًا بروفة قوية للاستعداد لكأس أمم أفريقيا".

وكشف "محرز" أن هدفه مع زملائه في منتخب الجزائر هو التتويج بالبطولة الأفريقية، قائلاً: "الفوز بالبطولة هدف لنا على المستوى القصير".

وأوضح: "نشعر بالحاجة لتحقيق المزيد من النجاحات والأمور الإيجابية في كرة القدم".

الفرق بين إنجلترا والسعودية

وبسؤاله عن الفارق بين اللعب في الدوريين الإنجليزي والسعودي، أجاب: "لا يوجد فارق حينما ألعب في الدوري الإنجليزي أو السعودي، والتحدي دائمًا صعب في الدوري الإنجليزي، وكذلك في السعودي".

وأضاف: "اللعب هنا أو هناك لا يؤثر بشأن التركيز مع منتخب بلادي، هذا هو الفارق فقط".

وواصل: "مازلت صغيرًا، وأشعر أن لدي الكثير لأعطيه، ولدي الكثير لمساعدة منتخب بلدي.. هدفنا دخول البطولات بأفضل حال ممكن".