رياض محرز: أسعى للتتويج مع الجزائر في أمم أفريقيا.. وهذا هو الفارق بين الدوريين الإنجليزي والسعودي (فيديو)
أكد رياض محرز، لاعب منتخب الجزائر ومهاجم النادي الأهلي السعودي، أنه يسعى إلى تحقيق الفوز مع منتخب بلاده أمام مصر، غدًا.
ويستعد منتخب الجزائر لمواجهة نظيره المصري، مساء غدٍ الإثنين، على ملعب هزاع بن زايد، في الإمارات.
وقال "محرز" في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، قبل المباراة: "مستعدون لمباراة مصر، ونحب دائمًا الفوز في المباريات الكبيرة.. هي ودية، ولكن أيضًا بروفة قوية للاستعداد لكأس أمم أفريقيا".
وكشف "محرز" أن هدفه مع زملائه في منتخب الجزائر هو التتويج بالبطولة الأفريقية، قائلاً: "الفوز بالبطولة هدف لنا على المستوى القصير".
وأوضح: "نشعر بالحاجة لتحقيق المزيد من النجاحات والأمور الإيجابية في كرة القدم".
الفرق بين إنجلترا والسعودية
وبسؤاله عن الفارق بين اللعب في الدوريين الإنجليزي والسعودي، أجاب: "لا يوجد فارق حينما ألعب في الدوري الإنجليزي أو السعودي، والتحدي دائمًا صعب في الدوري الإنجليزي، وكذلك في السعودي".
وأضاف: "اللعب هنا أو هناك لا يؤثر بشأن التركيز مع منتخب بلادي، هذا هو الفارق فقط".
وواصل: "مازلت صغيرًا، وأشعر أن لدي الكثير لأعطيه، ولدي الكثير لمساعدة منتخب بلدي.. هدفنا دخول البطولات بأفضل حال ممكن".
ويستعد منتخبا مصر والجزائر لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تقام في ساحل العاج، في الفترة بين 13 يناير/ كانون الثاني و11 فبراير/ شباط المقبلين.
وتلعب الجزائر في النهائيات المقبلة ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب بوركينا فاسو، وموريتانيا، وأنغولا، بينما تخوض مصر غمار البطولة بالمجموعة الثانية مع موزامبيق، والرأس الأخضر، وغانا.
وانضم محرز للأهلي العائد للدوري السعودي في يوليو/ تموز الماضي قادما من مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا ووقع عقدا يمتد لأربع سنوات.
وسجل محرز 78 هدفا ولعب 59 تمريرة حاسمة في 236 مباراة خاضها في كل المسابقات مع سيتي وحصد 11 لقبا مع النادي منها ثلاثية الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم المنصرم.