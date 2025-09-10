كان قريبا من ارتداء قميص بايرن ميونخ.. مفاجأة صادمة غيرت مسار لامين يامال

ذكرت تقارير أن نجم برشلونة، لامين يامال، كان من الممكن أن ينتقل إلى أحد عمالقة كرة القدم الأوروبية عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، لولا تدخل وكيل الأعمال خورخي مينديز الذي حال دون إتمام الصفقة.

وعلى الرغم من أنه لم يتم عامه الثامن عشر إلا في يوليو الماضي، فقد خاض يامال بالفعل أكثر من 100 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة، وسجّل 27 هدفًا.

كما توّج يامال بلقب الدوري الإسباني مرتين بقميص النادي الكتالوني، وكان عنصرًا أساسيًا في منتخب إسبانيا المتوَّج ببطولة أمم أوروبا 2024.

وشملت إنجازاته الفردية الفوز بجائزة "الفتى الذهبي" وكأس كوبا، اللتين تُمنحان لأفضل المواهب الشابة في كرة القدم.

وقد منح برشلونة قميصه الأيقوني رقم 10 ليامال هذا الصيف، وهو القميص الذي ارتداه سابقًا أساطير مثل ليونيل ميسي ورونالدينيو وريفالدو.

ويعكس هذا القميص رؤية النادي الكتالوني لكون يامال الوجه الأبرز لمستقبل الفريق، إلا أن تقارير صحفية كشفت أن برشلونة كان قريبًا من خسارة النجم الشاب عندما كان في الرابعة عشرة من عمره.

بايرن ميونخ

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فقد قام بايرن ميونخ بمحاولة جادة للتعاقد مع الجناح الشاب، بعد أن عرض قسم الكشافين في النادي مقاطع فيديو لمهاراته على الإدارة العليا.

ووفقًا للتقارير، فقد أبدى كل من المدير الرياضي آنذاك حسن صالح حميديتش والمدير الفني ماركو نيبه اهتمامهما باللاعب عبر وكيله إيفان دي لا بينيا.

وجاء هذا الاهتمام خلال اجتماع كان مخصصًا بالأساس لمناقشة إمكانية التعاقد مع غافي، نجم برشلونة الصاعد الآخر.

وقد أبلغ دي لا بينيا مسؤولي بايرن أنه سينقل اهتمامهم إلى عائلة يامال ورغبتهم في لقاء للتفاوض حول انضمامه، وهي خطوة لم يكن من الممكن إتمامها قبل بلوغه سن الـ16 في يوليو 2023.

إلا أن الصفقة المحتملة انهارت بعد أن غيّر يامال وكيله، حيث وقّع مع وكيل النجوم خورخي مينديز، ممثل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعندما تواصل ممثلو بايرن مع مينديز، أفاد الأخير – وفقًا للتقارير – بأن مبلغًا يقدر بنحو 5 ملايين يورو (4.3 مليون جنيه إسترليني) قد يكون كافيًا لإقناع عائلة يامال بالانتقال إلى بافاريا.

لكن إدارة بايرن ترددت في اتخاذ قرار بدفع هذا المبلغ الكبير مقابل لاعب لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره.

وفي النهاية، ظهر يامال لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة وهو في عمر 15 عامًا و9 أشهر و16 يومًا، عندما دخل بديلًا لزميله غافي – الهدف الأول لبايرن – في الدقائق الأخيرة من مباراة بالدوري الإسباني في أبريل 2023.

في وقت لاحق من ذلك العام، مدد برشلونة عقد يامال حتى عام 2026، بعدما بدأ الجناح الشاب يصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق الأول.







وكان النادي قادرًا على توقيع عقد معه حتى 2026 فقط؛ نظرًا لأن القوانين تسمح للاعبين دون سن الثامنة عشرة بالتعاقد لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

وفي مايو، وقع يامال عقدًا جديدًا مدته ست سنوات ليبقى مع الفريق حتى عام 2031، شمل العقد زيادة كبيرة في راتبه.

ودخل العقد الجديد حيز التنفيذ في عيد ميلاد يامال الثامن عشر في يوليو.