الأهلي يقفز لوصافة ترتيب الدوري المصري بالفوز على الداخلية
قفز الأهلي للمركز الثاني في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه بصعوبة 2-1 على مضيفه الداخلية، في حين تغلب الزمالك على ضيفه فاركو 2-صفر، في مباراتين مؤجلتين بالمسابقة، اليوم الجمعة.
منح محمد مجدي "أفشة" التقدم للأهلي في الدقيقة 19 بتسديدة قوية إثر تمريرة بينية من زميله محمود عبد المنعم "كهربا".
وأدرك الداخلية التعادل في الدقيقة 44 عبر ركلة جزاء، نفذها كريم يحيى بنجاح؛ إثر مخالفة من ياسر إبراهيم مدافع الأهلي.
وسجل البديل عمرو السولية هدف الفوز للأهلي قبل النهاية بست دقائق، عندما تابع تسديدة ارتدت من دفاع الداخلية ليضع الكرة في المرمى.
في المباراة الثانية، تقدم الزمالك للمركز التاسع في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه فاركو 2-صفر، في مباراة مؤجلة.
افتتح الزمالك التسجيل بعد ربع ساعة من البداية عبر هدف من مصطفى شلبي؛ إثر تمريرة عرضية من التونسي حمزة المثلوثي، قابلها بتسديدة هائلة في مرمى الحارس محمد سعيد "شيكا".
وضاعف عبد الله السعيد النتيجة في الدقيقة 51 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد خطأ من شيكا ضد يوسف إبراهيم "أوباما" مهاجم الزمالك.
وألغى الحكم هدفا لفاركو أحرزه السوداني سيف تيري في الدقيقة 35 بداعي التسلل.
ورفع الزمالك رصيده إلى 34 نقطة من 20 مباراة، بينما توقف رصيد فاركو عند 22 نقطة في المركز 15 من 26 مباراة.
ورفع الأهلي رصيده إلى 42 نقطة من 18 مباراة في المركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف على المصري البورسعيدي الذي خاض 25 مباراة.
ويتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 59 نقطة من 24 مباراة، بفارق 17 نقطة عن الأهلي والمصري البورسعيدي.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: