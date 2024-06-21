الأهلي يقفز لوصافة ترتيب الدوري المصري بالفوز على الداخلية

في المباراة الثانية، تقدم الزمالك للمركز التاسع في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه فاركو 2-صفر، في مباراة مؤجلة.

افتتح الزمالك التسجيل بعد ربع ساعة من البداية عبر هدف من مصطفى شلبي؛ إثر تمريرة عرضية من التونسي حمزة المثلوثي، قابلها بتسديدة هائلة في مرمى الحارس محمد سعيد "شيكا".

وضاعف عبد الله السعيد النتيجة في الدقيقة 51 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد خطأ من شيكا ضد يوسف إبراهيم "أوباما" مهاجم الزمالك.

وألغى الحكم هدفا لفاركو أحرزه السوداني سيف تيري في الدقيقة 35 بداعي التسلل.