واصل باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بأسلوب رائع، إذ سحق مونبلييه على ملعب بارك دي برينس بستة أهداف دون رد، بحيث ساهمت ثنائية برادلي باركولا الأولى في مسيرته في الحفاظ على بداية باريس سان جيرمان المثالية هذا الموسم.

لعنة مبابي

ورغم التوقعات بأن يخفف الفريق من قبضته على البطولات بعد مغادرة نجم هجومه كيليان مبابي، الذي انضم إلى ريال مدريد، فإن الفريق الفرنسي أثبت أنه يقدم أداء جماعيا أفضل، ولم يعد فريق النجم الواحد، كما كان الحالي خلال وُجود مبابي.

ورغم التحديات الكبيرة التي واجهها النادي الفرنسي في الحفاظ على مستواه العالي بعد رحيل مبابي، لكن باريس سان جيرمان تمكن من تأكيد قوته من خلال سلسلة من الأداء القوي في الدوري، في أول مباراتين من الموسم.

غزارة التهديف

بدأ باريس سان جيرمان الموسم الجديد بقوة، مُظهِرًا قدرته على تسجيل الأهداف بكثافة على الرغم من التغييرات الكبيرة في صفوف الفريق، تحت قيادة لويس إنريكي، وسجل الفريق 10 أهداف في أول مباراتين من الدوري الفرنسي، ما يعكس قوة هجومية كبيرة.

وقد دل فوز باريس سان جيرمان الكبير على مونبلييه، على قوة الهجوم والتعاون بين اللاعبين الجدد والقائمين، كما عكست هذه الغزارة في التهديف قدرة سان جيرمان على التكيف والتفوق، حتى بعد رحيل نجم الفريق السابق كيليان مبابي، إذ أثبت الفريق أنه لا يزال قويًا ومصممًا على النجاح في الدوري الفرنسي ومنافسات أخرى هذا الموسم.

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عناصر شابة ومتألقة

لعب الفريق الباريسي الشاب، الذي يضم اثنين من المراهقين في التشكيلة الأساسية وثمانية لاعبين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا، بحيوية وأسلوب رائع، على الرغم من مواجهة معارضة محدودة.

شهدت المباراة أول ظهور أساسي للاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيس، البالغ من العمر 19 عامًا، الذي انضم إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية من بنفيكا.

الإضافات الرئيسية مثل جواو نيفيس، وبرادلي باركولا، وماركو أسينسيو قد عززت الفريق، ما ساهم في تحقيق انتصارين وبداية قوية لموسم الدوري الفرنسي.

برادلي باركولا، كان مميزًا خصوصا على الجناح الأيسر، كان لا يمكن إيقافه، إذ أنهى الهجمة بتسديدة رائعة من القدم الخارجية بعد تمريرة سريعة مع جواو نيفيس.

ولم يتمكن باريس سان جيرمان من الفوز بستة أهداف على الأقل في حديقة الأمراء في مباراة رسمية منذ 19 يناير 2019 أي منذ 5 أعوام، وكان ذلك ضد جينجون، وانتهت المباراة بتسعة أهداف دون.

ووصل باريس سان جيرمان للنقطة السادسة في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

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16 نجما

وفي تلميحات غير مباشرة، قال لويس إنريكي، المدير الفني لسان جيرمان، عقب الفوز الكبير عل مونبلييه: "لم أر نجما واحدا، بل كانوا 16، قدمنا مباراة مثالية، وربما هذا الفريق هو الوحيد الذي دربته يضم 7 لاعبين بارزين هجوميا، وفي نفس الوقت يجيدون أداء المهام الدفاعية".

وأثنى لويس إنريكي أيضا على الثنائي جواو نيفيس وبرادلي باركولا، مؤكدا أن اللاعب البرتغالي إضافة قوية للفريق هذا الموسم، وأن باركولا تطور كثيرا منذ انضمامه إلى صفوف باريس، ويتسم بالسرعة والمهارة، ولكن من غير المنطقي انتقاد مشاركته في اليورو لأنه لم يظهر كثيرا.