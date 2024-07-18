كشفت تقارير صحفية عن وجود رغبة لدى أحد الأندية السعودية في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي فيتور روكي من صفوف برشلونة الإسباني.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، فإن النادي الكتالوني سعيد بعرض سعودي وصل إليهم يخص روكي، لكن اللاعب لم يرد.

لم يتم الإفصاح عن اسم الفريق، لكن دعونا نستعرض أسماء أفضل الفرق السعودية ومدى حاجتهم للاعب في مركز رأس حربة تحت السن.

خصائص روكي

يملك النجم البرازيلي عدة خصائص فنية يحلم بها أي فريق، لكن يبدو أن برشلونة لا يستطيع الاستفادة منها لذلك قرر تركها.

أولًا روكي جيد للغاية في إنهاء الهجمات، ولديه ميزة كبيرة في استخدام رأسه في تسجيل الأهداف.

ويحب النجم البرازيلي المراوغة ويشكل خطرًا كبيرًا في الهجمات المرتدة، وكثيرًا ما يتعرض للضربات من الخصوم ويحصل على الأخطاء بسبب سرعته ومهارته، على الرغم من أن ذلك لم يظهر مع برشلونة بعد.

أما عن نقاط ضعفه فهو لاعب يعيبه الاحتفاظ بالكرة بشكل مبالغ فيه في الكثير من الأوقات، والنقطة الأكثر إحباطًا والتي ربما هي من أسباب ابتعاده عن تشكيلة تشافي هيرنانديز في برشلونة بالموسم الماضي هي دقة تمريراته السيئة للغاية.

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الهلال

لم يعان الهلال كثيرًا في الموسم الماضي عندما تعلق الأمر بعملية تسجيل الأهداف، فقد تولى تلك المهمة عدة نجوم وليس لاعباً واحداً، على الرغم من وجود ميتروفيتش في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري السعودي.

صحيح أن الفريق فقد ميتروفيتش بسبب الإصابة في نهاية الموسم، لكن مالكوم وسالم الدوسري وغيرهما كانوا دومًا موجودين في الوقت المناسب.

في الوقت نفسه قد يحتاج الهلال إلى بديل للنجم الصربي على المدى البعيد، وخيار روكي سيكون مناسبًا كونه تحت السن، لكن ربما ليس في الموسم الجديد.

الأهلي السعودي

يستطيع فيتور روكي أن ينفجر في صفوف الأهلي السعودي، مع تأكيد تقارير عديدة على رحيل روبرتو فيرمينو وعدم اقتناع المدير الفني ماتياس يايسله به بشكل تام.

يملك روكي خصائص فنية يحبها يايسله، ويستطيع من خلالها التألق وإعادة اكتشاف نفسه مجددا، في ظل حاجة الأهلي لرأس حربة يسجل من 15 إلى 20 هدفًا في الموسم الواحد.

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الاتحاد السعودي

يتواجد في الاتحاد كريم بنزيما، وما أدراك ماذا يعني وجود الفرنسي في صفوف بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي.

تسبب بنزيما في الكثير من المشاكل بوجود المغربي عبد الرزاق حمد الله، وبالطبع ليس من المنطقي ضم مهاجم آخر نجم بجواره، لكن الأمر قد يكون مختلفًا مع روكي الذي يجيد اللعب على الرواق الأيسر أيضًا.

مع بنزيما قد يشكل روكي ثنائية رائعة كتلك التي قدمها الفرنسي في ريال مدريد مع فينيسيوس جونيور قبل رحيل نجم الاتحاد الحالي بموسم كامل.

النصر السعودي

في وجود كريستيانو رونالدو لا تبدو فكرة ضم رأس حربة يبحث عن دقائق لعب فكرة ذكية، فالنادي السعودي لديه ماكينة تسجيل أهداف بالفعل.

ربما تكون تلك خطوة ذكية في يناير المقبل، حال لم يعد كريستيانو رونالدو لمستواه المعهود، الذي فقده في بطولة كأس الأمم الأوروبية مع المنتخب البرتغالي.

وربما حتى في الصيف الجاري لو لعب البرازيلي في مركز الجناح الأيسر، لكن هذا أيضًا صعب للغاية بعد تأكيد تقارير عديدة على استمرار ساديو ماني.