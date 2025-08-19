4 قنوات مجانية لمشاهدة مباراة النصر والاتحاد في السوبر السعودي

تترقب جماهير الكرة السعودية والعربية مواجهة نارية بين فريقي النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والتي تعد من أبرز مباريات الموسم.

من المقرر أن تُقام المباراة على ملعب هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الـ15:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والـ16:00 بتوقيت أبوظبي.

4 طرق مجانية لمتابعة المباراة المصيرية بين الاتحاد والنصر

1. قناة ثمانية على قمر عرب سات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

2. قناة ثمانية على قمر نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

3. تطبيق ثمانية

تم إطلاق تطبيق ثمانية للتحميل منذ الـ13 من أغسطس على أنظمة iOS وAndroid، إلى جانب Apple TV وAndroid TV والشاشات الذكية.

يوفر تطبيق ثمانية وبث القنوات الفضائية مشاهدة مجانية عالية الجودة لجميع مباريات بطولة السوبر السعودي، ودوري روشن، وكأس الملك، ودوري يلو لهذا الموسم.

أطلقت ثمانية باقات اشتراك مدفوعة تبدأ من 58 ريالًا شهريًّا، تشمل جودة بث عالية تصل إلى 50 إطارًا في الثانية، إلى جانب الاستوديو التحليلي، ومكتبة ثمانية الحصرية، وإحصاءات مفصلة للمباريات، مع إمكانية المشاهدة دون إعلانات والوصول إلى محتوى حصري مثل إعادة المباريات ولقطات من وراء الكواليس وأرشيف بطولات الدوري السعودي.

4. تطبيق جاكو

أعلنت منصة جاكو عن نقل جميع مباريات الكرة السعودية مجانًا على المنصة بالتعاون مع ثمانية.

ويعد تطبيق جاكو منصة تواصل اجتماعي سعودية تتيح للمستخدمين مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة والبث المباشر، مع التركيز على المحتوى العربي والتفاعل الحي، ويشبه من حيث المبدأ منصات مثل تيك توك، لكنه يهدف لتوفير تجربة متميزة للمستخدمين في السعودية والمنطقة العربية.