اتفق مجلس إدارة نادي الزمالك على فسخ تعاقده مع الأوغندي جمال موتيابا، بشكل رسمي، ليرحل عن صفوف القلعة البيضاء بالتراضي، ليكون اللاعب الثالث الراحل عن صفوف الفريق الأبيض.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق رحيل محمود علاء، والفلسطيني ياسر حمد، ووجه لهما الشكر لما قدماه مع الفريق في الفترة الماضية.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز": إن مجلس الإدارة عقد جلسة مع وكلاء موتيابا، بحضور اللاعب الأوغندي، وتم الاتفاق على رحيل اللاعب بالتراضي.

وأوضح: "إدارة الزمالك توصلت لاتفاق مع موتيابا بأن يتنازل اللاعب عن جزء من مستحقاته، مقابل الحصول على الاستغناء الخاص به، ورحيله بالتراضي عن النادي الأبيض".

وأضاف: "تم اللجوء إلى هذه الخطوة بعد التشاور مع البرتغالي جوزيه غوميز، الذي أكد عدم اعتماده على اللاعب في الموسم المقبل".

واختتم: "المجلس اتخذ هذه الخطوة لتحصين نفسه قانونًا، خوفًا من لجوء اللاعب إلى الفيفا".

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وكان موتيابا قد خرج من حسابات المدرب البرتغالي جوزيه غوميز، الذي لم يعتمد عليه إلا في مباريات قليلة.

وشارك موتيابا في 11 مباراة هذا الموسم مع نادي الزمالك، ببطولتي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.