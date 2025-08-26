كريستيانو رونالدو يخطف الأنظار بساعة نادرة مرصعة بالألماس (صور)

خطف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، الأنظار، بارتدائه ساعة نادرة من ماركة "رولكس" خلال مشاركته في فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض.

وتواجد رونالدو في البطولة بصفته سفيراً لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، حيث شارك في تتويج فريق "فالكونز" الفائز بالمنافسات لعام 2025.

وتصدر النادي المتوج ترتيب البطولة برصيد 5200 نقطة، ليحصد بذلك الجائزة الكبرى البالغة 7 ملايين دولار.

وتنافس أكثر من 2000 لاعب محترف في 25 مسابقة تشمل 24 لعبة إلكترونية بالبطولة في الرياض.

وظهر النجم البرتغالي وهو يرتدي ساعة Cosmograph Daytona البلاتينية المرصعة بالألماس، والتي تُعتبر واحدة من أندر إصدارات رولكس الحديثة وأكثرها قيمة، إذ تجمع بين التصميم الكلاسيكي والفخامة.

وتُقدَّر قيمة الساعة بنحو 85,650 دولاراً أمريكياً، بينما قد يتضاعف ثمنها خارج الوكلاء المعتمدين ليصل إلى نحو 400 ألف دولار نظراً لندرتها وإقبال هواة جمع الساعات عليها.

ويُعرف عن الأسطورة رونالدو شغفه الكبير بجمع الساعات الفاخرة، ويمتلك مجموعة نادرة تضم إصدارات حصرية من علامات عالمية تُصنف ضمن الأغلى في العالم.

وكان رونالدو قد خسر أول التحديات في الموسم الجديد، بعد خسارة بطولة كأس السوبر السعودي على يد الأهلي، حيث فاز "الراقي" في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 5-3 بفضل ركلات الترجيح بعد انتهاء زمن الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.