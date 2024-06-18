NBA.. بوسطن سيلتيكس يهزم مافريكس ويحقق لقبه الـ18 في دوري السلة الأمريكي

حقق بوسطن سيلتيكس لقبه الثامن عشر، وهو رقم غير مسبوق، بالفوز على دالاس مافريكس 106-88، في المباراة الخامسة من نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

كان سيلتيكس يتقاسم مع لوس أنجليس ليكرز الرقم القياسي في مرات الفوز بلقب الدوري برصيد 17 بطولة لكل منهما قبل فوز اليوم.

وهذا أوّل لقب لسيلتيكس منذ عام 2008 مع الثلاثي كيفن غارنيت-بول بيرس-راي ألن، وسمح له بالانفراد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع غريمه التاريخي لوس أنجليس ليكرز.