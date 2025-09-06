إيه جيه لي تعود لعالم WWE بعد غياب 10 سنوات.. وتصفع بيكي لينش (فيديو)

أذهلت أيقونة WWE، إيه جيه لي، الجماهير بعودة مفاجئة ومثيرة في عرض "سماكداون"، الذي أقيم، فجر اليوم السبت، حيث ظهرت إلى جانب زوجها سي إم بانك.

كانت النجمة البالغة من العمر 38 عامًا قد اعتزلت المصارعة وغادرت الشركة عام 2015، ولم تطأ الحلبة منذ ذلك الحين، بعد أن قررت توجيه حياتها بعيدًا عن عالم المصارعة.

وبما أن عرض الليلة يُقام في شيكاغو، مسقط رأس زوجها، كانت كل المؤشرات تُوحي بعودة استثنائية للبطلة السابقة، ولم تخيب إيه جيه الآمال.

وبعد أن أشعل سيث رولينز وبيكي لينش حماس الجماهير، دخل بانك إلى الحلبة ملمحًا إلى احتمال ظهور شقيقتيه، بايلي أو ريا ريبلي، كدعم له، لكن بيكي لينش سرعان ما وجهت له صفعات متتالية، واصفة إياه بـ "المثير للشفقة".

وقال بانك: "لن أمد يدي أبدًا على سيدة، لكن لحسن الحظ، لدي من يفعل ذلك نيابة عني".

عندها، انطلقت موسيقى "Light It Up" الخاصة بإيه جيه لي، ودخلت النجمة الأسطورية الحلبة بخطوات راقصة وسط هتافات الجماهير الصاخبة، وما إن وصلت إلى الحلبة حتى واجهت بيكي لينش، ووجهت لها صفعة قوية أسقطتها أرضًا.

وطالب الجماهير بعودة إيه جيه لي لسنوات، لكن الأمور تسارعت بعد عروض WWE الأخيرة في فرنسا، مع انتشار شائعات عن مباراة فرق تجمع بين بانك وإيه جيه في عرض "ريسلبالوزا" يوم 20 سبتمبر، وهي المباراة التي تبدو الآن شبه مؤكدة.

في عرض "كلاش إن باريس" يوم الأحد، ساعدت بيكي لينش زوجها سيث رولينز في التغلب على سي إم بانك للاحتفاظ ببطولة العالم للوزن الثقيل، وفي الليلة التالية بعرض "رو"، واجهت بيكي بانك مجددًا وصفعته.