تعليق مثير من روبرتو مارتينيز بعد خسارة البرتغال
علق روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال، بتعليق مثير، بعد خسارة مفاجئة لمنتخب بلاده أمام جورجيا بهدفين نظيفين، في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".
وفاز منتخب جورجيا 2-صفر على البرتغال في نهاية مباريات المجموعة السادسة ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، ليتأهل إلى دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 المقامة في ألمانيا.
وعقب نهاية المباراة قال مارتينيز: "خسارة المباراة اليوم طريقة جيدة للاستعداد لدور الـ16"، في تعليق مفاجئ ومثير عن الخسارة.
وبات مارتينيز مطالبا بالتفكير في عدة أمور بعد أن جاء قراره بإجراء تغييرات عديدة في تشكيلته الأساسية لمواجهة جورجيا، بنتيجة عكسية، إذ تلقى الفريق هزيمة مفاجئة 2-صفر.
وكانت البرتغال قد حسمت بالفعل تأهلها إلى دور الستة عشر من صدارة المجموعة عبر الجولة الثانية من مبارياتها، وقد بدأ مارتينيز مباراة اليوم بثلاثة فقط من اللاعبين الذين بدأوا المباراة أمام تركيا، ومن بينهم كريستيانو رونالدو.
وربما كان مارتينيز يأمل في منح الفرصة لعدد من اللاعبين لاستعراض قدراتهم قبل مواجهة سلوفينيا في دور الستة عشر، لكنه أصيب بخيبة أمل بعد تلقي هزيمة خالفت كل التوقعات أمام جورجيا التي تشارك في بطولة كبرى للمرة الأولى.
وقال مارتينيز: "إنها هزيمة. بدأنا المباراة بقوة ليست كافية واهتزت شباكنا مبكرا وهذا ما احتاجته جورجيا".
وواصل: "لم نكن حاسمين بما يكفي في اللمسة الأخيرة وأمام المرمى، وقدم حارس مرماهم أداء مذهلا. حاولنا التسجيل لكننا لم نتمكن، وهذا جعل جورجيا تكتسب مزيدا من الثقة. لقد استحقوا الفوز".
واختتم: "نحن نعرف سلوفينيا جيدًا، ونحترم طريقة لعبهم نحن بحاجة إلى التعافي بشكل جيد والتطلع إلى الأمام".