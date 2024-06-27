تعليق مثير من روبرتو مارتينيز بعد خسارة البرتغال

وفاز منتخب جورجيا 2-صفر على البرتغال في نهاية مباريات المجموعة السادسة ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، ليتأهل إلى دور الستة عشر ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 المقامة في ألمانيا.

وعقب نهاية المباراة قال مارتينيز: "خسارة المباراة اليوم طريقة جيدة للاستعداد لدور الـ16"، في تعليق مفاجئ ومثير عن الخسارة.

وبات مارتينيز مطالبا بالتفكير في عدة أمور بعد أن جاء قراره بإجراء تغييرات عديدة في تشكيلته الأساسية لمواجهة جورجيا، بنتيجة عكسية، إذ تلقى الفريق هزيمة مفاجئة 2-صفر.

وكانت البرتغال قد حسمت بالفعل تأهلها إلى دور الستة عشر من صدارة المجموعة عبر الجولة الثانية من مبارياتها، وقد بدأ مارتينيز مباراة اليوم بثلاثة فقط من اللاعبين الذين بدأوا المباراة أمام تركيا، ومن بينهم كريستيانو رونالدو.