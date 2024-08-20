كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري، عن العائق الوحيد، أمام إتمام الفريق الأحمر، لصفقة التعاقد مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروش المجري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن محمود الخطيب رئيس النادي عقد اجتماعًا "أونلاين" مع مسؤولي نادي فرينكفاروش بشأن حسم صفقة محمد بن رمضان.

وأضاف: "الخطيب يحاول التوصل لاتفاق بشأن المقابل المادي في الصفقة مع نظيره المجري، بعد رفع مطالب النادي المالية".

وأوضح: "مسؤولو الناديين كانوا اتفقوا على كافة التفاصيل، ولكن استجدت مطالب أخرى للنادي المجري.. فهناك نقطة خلاف على 300 ألف دولار فقط حيث يرغب النادي المجري في الحصول على 2.7 مليون دولار، والأهلي يرغب في دفع 2.4 مليون دولار فقط لحسم الصفقة".

واختتم: "الخطيب كلف أمير توفيق مسؤول التعاقدات لعقد اجتماع آخر خلال الساعات المقبلة لحسم مصير الصفقة بشكل نهائي".

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ودخل الأهلي في مفاوضات جادة وقوية مع محمد بن رمضان؛ بسبب تمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بضم اللاعب، لتعويض رحيل المالي أليو ديانغ، الذي انتقل إلى فريق الخلود السعودي.

ويبلغ محمد علي بن رمضان من العمر 24 عامًا، وسبق له أن لعب بقميص فريق الترجي التونسي.

وشارك بن رمضان في 5 مباريات مع فريقه منذ بداية الموسم، وسجل هدفين حتى الآن.

وحسم الأهلي حتى الآن صفقتين هما المدافع القطري من أصول مصرية يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وأيضًا الظهير الأيسر المغربي يحيى عطية الله قادمًا من سوتشي الروسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.