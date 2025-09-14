الفتح "يَصحو" بعد موسمين.. تصريحات نارية من ماجد الفهمي حول أزمة فراس البريكان

أعرب ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي السعودي، عن دهشته من قرار منافسه الفتح بالعمل على تقديم شكوى وقضية ضد "الراقي" ولاعب الفريق فراس البريكان بعد عامين من رحيله عن "النموذجي".

نادي الفتح قام برفع قضية ضد الأهلي، أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي؛ بحجة تحريض الراقي للبريكان - أثناء الفترة المحمية من عقده مع "النموذجي"، قبل فسخ عقده.

ورغم أن اللاعب التزم بدفع الشرط الجزائي لكسره العقد، فإن الفتح لم يقبل بذلك وقدم شكوى للجنة الاحتراف التي رفضت القضية ومنحت النادي أحقية اللجوء إلى مركز التحكيم السعودي، الذي بات ينتظر منه إصدار القرار خلال أيام.

وكان الأهلي أعلن التعاقد مع البريكان في الـ3 من سبتمبر 2023 بعقد يمتد حتى 2028، وهو العقد ذاته الذي وقعه اللاعب قبل فترة وجيزة للفتح قبل أن يكسره دون رضا من إدارة ناديه التي لجأت إلى بضع جهات، منها لجنة الاحتراف لكنها لم تقبل بالأحكام التي صدرت من الجهات ذات العلاقة.

وقال الفهمي في تصريحات تلفزيونية: "انتقال فراس البريكان إلى الأهلي تم منذ عامين، عبر بند جزائي في عقده يخوّله الانتقال في أي وقت، وانتهت القصة منذ ذلك الحين وقُضِي الأمر والعقد شريعة المتعاقدين، ونستغرب أنه بعد موسمين يتم فتح القصة والنادي يصحو بعد موسمين ويقدم شكوى في هذا الموضوع، وهذا أمر غريب".

وأضاف: "لماذا لم يطالب الفتح قبل سنة أو سنة ونصف السنة مثلا، لماذا الآن؟ ورغم ذلك الأهلي متعاون ومرن فيما يحدث، فقط نتساءل ما الفائدة المرجوة من شكوى نادي الفتح؟".

وشدد على أن موقف الأهلي "قانوني وسليم جدًّا جدًّا في انتقال البريكان، مؤكدًا لجماهير النادي أنه "لا داعي للقلق لأن (الراقي) واثق تمامًا من سلامة إجراءاته في التعاقد مع اللاعب".

واختتم: "حتى إذا كسب الفتح القضية، فلن يحقق أي مكسب مادي، بل سيكون الخاسر الأكبر هو فراس البريكان نفسه، كونه إحدى ركائز المنتخب السعودي".