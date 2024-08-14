كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات الخاصة بالإصابة التي تعرض لها الفرنسي إدواردو كامافينغا، نجم ريال مدريد، في تدريبات فريقه، مساء الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة أتالانتا، مساء الأربعاء، في كأس السوبر الأوروبي 2024.

كامافينغا سقط على الأرض بعد تدخل قوي من زميله تشواميني، حيث ترددت صرخته في الملعب الوطني في "وارسو".

وتوقف التدريب فورًا، وبدا الفزع على ملامح لاعبي ريال مدريد خلال تلقي كامافينغا العلاج من قِبل الطاقم الطبي.

وقالت صحيفة "ريليفو" في أحدث تقرير لها عن اللاعب: "في البداية، كان هناك خوف من تمزق في الرباط الصليبي، لكن النادي الملكي استبعد ذلك بعد ساعات من مغادرة اللاعب الفرنسي للتدريبات، وفي الوقت الحالي، لا يُعرف المدى الدقيق للإصابة، إذ سيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية، ولكن المؤشرات كلها تُشير إلى تمزق في الرباط الداخلي لركبته اليسرى".

وأضاف التقرير: "ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها كامافينغا لإصابة في إحدى ركبتيه، ففي الموسم الماضي، أثناء تواجده في معسكر المنتخب الفرنسي، عانى من تمزق في الرباط الجانبي الخارجي بعد اصطدامه مع عثمان ديمبلي".

أخبار ذات علاقة أول تعليق من كامافينغا بعد الإصابة (صورة)

واختتم: "من الصعب التنبؤ بموعد عودة كامافينغا للعب مع ريال مدريد، إذ من المؤكد أن اللاعب الفرنسي سيغيب عن نهائي كأس السوبر الأوروبي، وسيخضع لمزيد من الفحوصات في الأيام المقبلة، وبمجرد معرفة نوع الإصابة التي يعاني منها والمدة المقدرة لغيابه، يمكن التنبؤ بموعد عودته للملاعب، ولكن من المؤكد أنه سيغيب عن المباريات الأولى في الدوري الإسباني، وسيستفيد من أول فترة توقف دولية في الموسم (من 2 إلى 10 سبتمبر) للتعافي ومحاولة تقصير مدة الغياب".