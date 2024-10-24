كهربا يفجر أزمة بين "كبار الأهلي" ورمضان

كشف مصدر داخل الأهلي المصري عن وجود أزمة كبيرة بين اللاعبين الكبار بالفريق ومحمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأحمر، بسبب ما حدث مع محمود عبد المنعم "كهربا".

وفوجئت جماهير الأهلي المصري بصدور قرار، يوم الاثنين الماضي، باستبعاد "كهربا" من معسكر الفريق في أبوظبي استعدادًا لخوض نهائي السوبر المصري أمام الزمالك.

وكتب النادي الأهلي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: "قرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي، عودة لاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا إلى القاهرة وعدم استكمال مهمته مع زملائه في بطولة السوبر المحلي، وخصم مليون جنيه من مستحقاته المالية نظرًا لِما بدر منه عقب مباراة سيراميكا".

وذكرت تقارير أخرى أن كهربا، طلب بعد ساعات من نشوب الأزمة بينه وبين محمد رمضان، من زملائه وبعض أعضاء بعثة الفريق في الإمارات، التدخل لمساعدته على تقديم اعتذار للمدير الرياضي، عما بدر منه.

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وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن "محمد الشناوي، قائد الفريق، ورامي ربيعة، وعمرو السولية طلبوا من محمد رمضان ضرورة احتواء أزمة محمود عبد المنعم (كهربا)".

وأضاف: "الثلاثي يرى أن المدير الرياضي للنادي بالَغ في العقوبة التي تم فرضها على اللاعب والإعلان عنها بالطريقة التي حدثت في الإعلام".

وتابع المصدر: "محمد رمضان رفض تخفيف العقوبة أو التراجع عنها، لتنتهي جلسة اللاعبين الثلاثة مع المدير الرياضي وهم في حالة غضب لرفضه الاستماع لرأيهم".

وبحسب ما ذكرته التقارير فقد أبدى كهربا غضبه الكبير من الجلوس على مقاعد البدلاء وعدم مشاركته في مباراة سيراميكا كليوباترا، وأن اللاعب دخل في مشادات داخل غرفة الملابس بعد المباراة ورفض الحديث مع اللاعبين أو الجهاز الفني ولم يشارك في احتفالات الفوز.

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ويترقب محمود كهربا عودة فريق الأهلي من الإمارات، من أجل حسم مصيره ومستقبله داخل القلعة الحمراء، خاصة بعد تغريمه وخروجه بشكل نهائي من حسابات الجهاز الفني في الفترة المقبلة، إذ يبدو القرار الأقرب حاليًّا هو عرضه للبيع.

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك في نهائي السوبر المصري، مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، فيما يلعب سيراميكا مع بيراميدز فى مباراة تحديد المركز الثالث على ملعب آل نهيان.