برشلونة يقدم عثمان ديمبلي وغافي للحصول على مبابي

كشفت صحيفة "lavanguardia" عن أسماء اللاعبين الذين يريد برشلونة دمجهم في صفقة تبادلية للحصول على النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.

وكانت صحيفة "ليكيب" قد كشفت عن اجتماع عبر الهاتف بين برشلونة وباريس سان جيرمان؛ لبحث نقل مبابي إلى النادي الكتالوني هذا الصيف.

ولا يسمح الوضع المالي لبرشلونة بالتعاقد مع مبابي، لذلك سيكون الحل بدمج لاعبين إلى جانب دفع أموال لنقل اللاعب إلى الكامب نو.