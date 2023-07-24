برشلونة يقدم عثمان ديمبلي وغافي للحصول على مبابي
كشفت صحيفة "lavanguardia" عن أسماء اللاعبين الذين يريد برشلونة دمجهم في صفقة تبادلية للحصول على النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.
وكانت صحيفة "ليكيب" قد كشفت عن اجتماع عبر الهاتف بين برشلونة وباريس سان جيرمان؛ لبحث نقل مبابي إلى النادي الكتالوني هذا الصيف.
ولا يسمح الوضع المالي لبرشلونة بالتعاقد مع مبابي، لذلك سيكون الحل بدمج لاعبين إلى جانب دفع أموال لنقل اللاعب إلى الكامب نو.
وبحسب "lavanguardia"، فإن برشلونة عرض جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي ولاعب الوسط الإسباني غافي ضمن الصفقة للحصول على مبابي.
وأكدت الصحيفة أن برشلونة حافظ على اتصالاته مع باريس سان جيرمان، الذي سيرحب بانتقال مبابي إلى النادي الكتالوني.
وأشارت "lavanguardia" إلى أن الإسباني لويس إنريكي، المدرب الجديد لباريس سان جيرمان، معجب كثيرًا بغافي حيث عملا معا في المنتخب الإسباني.
وتبقى المشكلة الكبيرة بالنسبة لبرشلونة راتب مبابي المرتفع، خاصة أن برشلونة يحاول منذ أكثر من عام تقليص كتلة الرواتب.
وما زال برشلونة يواجه مشاكل في تسجيل الصفقات الجديدة المتمثلة في إلكاي غوندوغان وإينيغو مارتينيز وأوريول روميو)، رغم أنهم سيحصلون على راتب أقل بكثير من راتب مبابي.
ويتردد أن مبابي يحصل على راتب سنوي قدره 72 مليون يورو من باريس سان جيرمان، بموجب العقد الذي وقعه الصيف الماضي حتى يونيو 2024، مع بند يتيح للاعب التجديد حتى يونيو 2025.
كما حصل مبابي على مكافأة تجديد تتراوح بين 80 مليون يورو و100 مليون يورو، لكنه قد يخسرها إذا غادر باريس سان جيرمان، كما ذكرت "lavanguardia".
وإلى جانب ذلك، فإن رغبة اللاعب في الانتقال إلى ريال مدريد وليس أي نادٍ آخر قد تكون حاسمة في فشل انتقال مبابي إلى برشلونة.
وكان مبابي، لسنوات، هدفًا لريال مدريد، وكان قريبًا جدا من الانضمام لريال مدريد الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، قبل أن ينجح باريس سان جيرمان في إقناعه بالتجديد لموسمين، مع بند يتيح للاعب التمديد لموسم ثالث.
وأشعل مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، الجدل حول مستقبله بعدما أبلغ باريس سان جيرمان أنه لا ينوي تفعيل بند التجديد حتى 2025، وأنه يريد البقاء مع الفريق الموسم المقبل.
ويعني هذا أن اللاعب سيرحل مجانا بعد عام واحد، وهو ما فجر غضب باريس سان جيرمان الذي قال رئيسه إنه "من المستحيل السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانا".