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رياضة

أول تعليق من داروين نونيز بعد أزمة منتخب أوروغواي في كوبا أمريكا

أول تعليق من داروين نونيز بعد أزمة منتخب أوروغواي في كوبا أمريكا
داروين نونيز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2024، 7:51 م

خرج داروين نونيز، نجم ليفربول ومنتخب أوروغواي، عن صمته بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها مواجهة منتخب بلاده أمام كولومبيا، في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

ووقعت اشتباكات قوية بين لاعبي أوروغواي والجماهير الكولومبية عقب نهاية المباراة، حيث تورط نونيز في شجار بدني مع جماهير الخصم.

وتعرّض نونيز للضرب والركل من قبل مشجعي الفريق المنافس، بعد أن قفز هو وعدة أعضاء من المنتخب الأوروغواياني إلى المدرجات للدفاع عن أفراد عائلاتهم.

وذكرت تقارير أخيرا أن نونيز يواجه عقوبة الإيقاف لمدة طويلة، وذلك بعد دخوله في مشاجرة مع الجماهير في المدرجات عقب خسارة منتخب بلاده أمام كولومبيا في الدور قبل النهائي من بطولة كوبا أمريكا.

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وعلق نونيز باقتضاب عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلا: "حزين لعدم الوصول إلى النهائي، ولكني سعيد بما عشناه، بما تعلمناه وما شاركناه، دعونا نواصل، إلى الأمام يا أوروغواي دائمًا".

 

 

ومن المقرر أن ينضم نونيز إلى تدريبات ليفربول استعدادا للموسم الجديد للدوري الإنجليزي، تحت قيادة مدربه الهولندي آرني سلوت.

يذكر أن ليفربول سيبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل 2024-2025 أمام إبسويتش تاون يوم 17 أغسطس المقبل.

كوبا أمريكاليفربول

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