كشفت تقارير صحفية عن وجود رغبة سعودية من أجل ضم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني وبطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

جاء هذا بحسب ما ذكر ماريو كورتيغانا صحفي "ذا أثلتيك"، الذي أوضح أن اللاعب رفض بالفعل عرضًا ضخمًا للغاية من قبل الدوري السعودي، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن اسم الفريق أو الراتب الذي عُرض على فينيسيوس.

وأكد كورتيغانا في الوقت ذاته أن ريال مدريد هو الآخر لا يفكر في ترك اللاعب يرحل، حيث يمتلك تعاقدًا يستمر حتى 2027 بشرط جزائي يصل إلى مليار يورو.

من هو النادي الذي أراد فينيسيوس جونيور هذا الصيف؟ ذلك ما سنحاول الوصول له في الأسطر المقبلة، في ظل المعطيات المتاحة وحاجة الأندية في سوق الانتقالات.

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الهلال الأكثر منطقية، ولكن

يملك الهلال المقومات كافة من أجل ضم فينيسيوس، نظرًا للقدرة المالية الكبيرة بعيدًا عن عمليات الدعم المادي.

بالإضافة إلى المشروع الرياضي المغري والتفوق على مدار مواسم عديدة ولعبه في كأس العالم للأندية المقبلة، كما أن فينيسيوس يعرفهم جيدًا من نهائي كأس العالم للأندية قبل عامين.

وهناك أيضًا عامل وجود عدة عناصر برازيلية في الهلال قد تساعده على التأقلم، لكن في الواقع فـ"الزعيم" ليس في حاجة إلى جناح أيسر في وجود نيمار جونيور وسالم الدوسري، لذلك فهو خيار مستبعد.

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النصر وبديل ماني

قد يكون النصر في حاجة إلى ضم جناح أيسر جديد، رغم وجود ساديو ماني في ظل المستويات السيئة التي قدمها السنغالي في الموسم الماضي.

لكن لا القدرة المالية ولا قائمة الفريق تسمح بضم جناح جديد في السوق الجاري، دون التخلص من ماني بشكل نهائي، وهذا لا يبدو أنه سيحدث قريبًا.

هذا بالإضافة إلى أنه لا يوجد فريق في الدوري السعودي أو غيره قادر على أن يحظى بوجود رونالدو وفينيسيوس معًا، لعدة أسباب تسويقية وفنية.

الاتحاد وشريك جديد لبنزيما

نجح الاتحاد، حتى الآن، في تقديم سوق انتقالات مذهل على كافة المستويات، وهو الأفضل بين كبار الدوري السعودي في ضم العناصر التي يحتاج إليها.

فقد جاء النادي الجداوي بالحارس رايكوفيتش، وفي وسط الملعب ضم حسام عوار، بالإضافة لموسى ديابي على الجناح الأيمن، ويبدو من المنطقي أن يبحث عن جناح أيسر بالمستوى نفسه.

لكن ماديًّا بعد كل تلك الصفقات سيكون من الصعب أن يتم تقديم عرض قوي مثل الذي تحدث عنه كورتيغانا من أجل ضم فينيسيوس، ولهذا فخيار الاتحاد مستبعد أيضًا.

الأهلي الخيار المثالي

تخلص الأهلي من سانت ماكسيمين خلال الانتقالات الحالية، ونقله إلى فنربخشة التركي، ولديه مكان شاغر في الجناح الأيسر.

الأهلي لم يقم بأي صفقة في الصيف الجاري، وكانت صفقات في الصيف الماضي محسوبة بدقة كبيرة، ونجح من خلالها في تحقيق المطلوب منه والوصول إلى البطولات الآسيوية.

لهذا من المنطقي أن يركز كل ما لديه من موارد من أجل تدعيم المركز الناقص لديه على الجناح الأيسر، حيث يلعب فينيسيوس جونيور.