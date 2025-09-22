جماهير الهلال السوداني تشنّ هجوما حادا على الروماني لاورنسيو ريغيكامف

تعرض الروماني لاورنسيو ريغيكامف مدرب الهلال السوداني إلى هجمة لاذعة وقوية من جماهير فريقه بعد السقوط في فخ التعادل (0 ـ0) أمس الأحد في مباراة الفريق الافتتاحية في دوري أبطال إفريقيا.

وتحت قيادة ريغيكامف الذي تولى تدريب الفريق الأول في بداية أغسطس الماضي، تعادل الهلال السوداني مع مضيفه نادي الجاموس من جنوب السودان دون أهداف، في المباراة التي أُقيمت على الملعب الأولمبي في العاصمة جوبا، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال أفريقيا.

وأفرزت نتيجة التعادل، التي تأتي قبل أسبوع من مواجهة الإياب بين الفريقين، موجة غضب عارمة في أوساط المشجعين وحالة من التململ والتوتر في أسوار بطل الدوري السوداني خصوصا أن الفريق بات مهددا بمغادرة السباق القاري بشكل مبكر جدا.

وانتشرت حملة قوية ضد لاورنسيو ريغيكامف على منصات التواصل تهاجم المدرب وبعض اللاعبين وتطالب إدارة النادي باتخاذ قرارات حازمة قبل حصول الكارثة ـ وفق وصفهم ـ وذلك بإقصاء الفريق من دوري الأبطال.

ووجه عدد من النشطاء على منصات التواصل انتقادات لاذعة للأسلوب الذي ظهر به الهلال مع ريغيكامف أمام جاموس جنوب السودان الفريق المبتدئ في المسابقات الإفريقية.

وقال أغلب الملاحظين إن الهلال لم يبحث عن الفوز وضمان حظوظ وافرة لبلوغ الدور التمهيدي الثاني بقدرما كان حريصا على الخروج من المباراة بسلام، وتجنب الخسارة.

ويعيب مشجعو الهلال السوداني على المدرب ريغيكامف أنه اختار اللعب بحذر شديد مع أداء فني متواضع، كما أن رفضه التقدم إلى الهجوم هو دليل على خوفه المفرط منالمنافس رغم أنه برر ذلك بسعيه إلى تجنب الإصابات قبل مواجهة الإياب.

وكان لاورنسيو ريغيكامف أُقيل في مارس الماضي من تدريب الترجي التونسي بعد أشهر قليلة على قيادته للفريق، وذلك بعدما اعتبر مسؤولو النادي أنه لم يقدم أسلوب لعب يليق بالترجي كمنافس على الألقاب المحلية والإفريقية.

وتقام مباراة الإياب الحاسمة بين الهلال السوداني ونادي الجاموس من جنوب السودان في زنجبار بتنزانيا ويحتاج فيها ريغيكامف ولاعبيه إلى الفوز بأي فارق أهداف للعبور للدور الثاني وتفادي الخروج المبكر من السباق القاري.