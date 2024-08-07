اتخذت إدارة الأهلي المصري قراراً مفاجئًا تجاه صفقة التعاقد مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم آيك السويدي في الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية سويدية إلى رغبة الأهلي في التعاقد مع عمر فرج من أجل تدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

ويسعى الأهلي المصري لتدعيم صفوفه بمهاجم جديد بعد رحيل الفرنسي أنتوني موديست عقب نهاية عقده مع الفريق بانتهاء شهر يونيو الماضي.

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وأكدت قناة "النهار" أن الأهلي المصري قرر تجميد مفاوضاته لضم عمر فرج خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت إلى الأهلي يفضل في الوقت الحالي التعاقد مع مهاجم أفريقي في الموسم المقبل.

ويضم الأهلي بين صفوفه 3 لاعبين أجانب وهم المغربي رضا سليم والجنوب أفريقي بيرسي تاو والتونسي علي معلول.

واستغنى الأهلي عن خدمات لاعبه التونسي محمد الضاوي "كريستو" على سبيل الإعارة إلى نادي الصفاقسي التونسي في الموسم الجديد بجانب إعارة المالي أليو ديانغ لاعب الوسط إلى نادي الخلود السعودي.

وينتهي عقد علي معلول بنهاية الموسم الجاري، بينما تعرض اللاعب لإصابة بقطع في وتر أكيلس.

وتم قيد الفلسطيني وسام أبو علي كلاعب محلي وفقًا للوائح الحاكمة للدوري المصري.