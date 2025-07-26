قرار من باريس سان جيرمان يُسعد مانشستر يونايتد

وافق نادي باريس سان جيرمان على صفقة لتعزيز حراسة المرمى، مما يترك مستقبل جيانلويجي دوناروما معلقًا في الميزان، مع استعداد مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي للانقضاض على الحارس الإيطالي.

لا يزال يونايتد يبحث عن الاستقرار في مركز حراسة المرمى، بعد أداء مخيب للآمال من أندريه أونانا خلال موسمين صعبين، حيث فشل الحارس الكاميروني في إثبات نفسه منذ انتقاله من إنتر ميلان مقابل 47.2 مليون جنيه إسترليني في 2023.

ومنذ وصوله، لم يرتكب أي حارس مرمى في الدوري الإنجليزي أخطاءً أدت إلى أهداف أكثر من أونانا، الذي سجل 8 أخطاء قاتلة في جميع المسابقات.

كما بلغت نسبة تصديه للأهداف في موسم 2024-2025 فقط 67.2%، ليكون في المرتبة الـ11 بين حراس الدوري.

أما في مانشستر سيتي، فقد شكك البعض في مستقبل إيدرسون على المدى الطويل، فيما يستعد النادي لإعادة جيمس تريفورد من بيرنلي مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.

ويُنظر إلى تريفورد (22 عامًا) كموهبة واعدة قد تشكل منافسًا لإيدرسون أو تخلفه في المستقبل.

وقد تخرج من أكاديمية سيتي، لكنه لم يلعب أي مباراة رسمية مع الفريق الأول قبل انتقاله إلى بيرنلي مقابل 15 مليون جنيه إسترليني في 2023، مع احتفاظ سيتي ببند إعادة الشراء.

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صفقة باريس الجديدة قد تدفع دوناروما للمغادرة

وفقًا لتقرير صحيفة "ليكيب"، فإن باريس سان جيرمان اقترب من التوقيع مع حارس ليل الواعد لوكاس شوفالييه البالغ من العمر 23 عامًا، والذي يُعتبر مشروعًا طويل الأمد قد يصبح الحارس الأساسي للفريق الفرنسي في المستقبل.

وقد يدفع وصول شوفالييه دوناروما إلى التفكير في خياراته، خاصة مع اهتمام مانشستر يونايتد وسيتي بضمه. ويُعتقد أن باريس سان جيرمان يريد أولًا إتمام صفقة شوفالييه قبل الموافقة على رحيل دوناروما.

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مسيرة حافلة للحارس الإيطالي

شهد دوناروما (25 عامًا) أفضل موسم في مسيرته مع باريس سان جيرمان خلال موسم 2024-2025، حيث حافظ على شباكه نظيفة في 12 مباراة، وساهم في تحقيق الفريق للثلاثية التاريخية.

ويُعتبر المرشح الأبرز للفوز بجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم للمرة الثانية.

ولم يتم الكشف بعد عن قيمة الصفقة المتوقعة لدوناروما، لكن من المحتمل أن تضطر الأندية إلى دفع مبلغ خيالي لضمه، خاصة أن الرقم القياسي الحالي لصفقات الحراس يحمله كيبا أريزابالاغا بعد انتقاله إلى تشيلسي مقابل 71.6 مليون جنيه إسترليني في 2018.

ورغم أن عقد دوناروما ينتهي في صيف 2026، إلا أنه أكد رغبته في البقاء حيث قال الشهر الماضي: "أولويتي هي البقاء في باريس وتجديد العقد، ولا أعتقد أن هناك أي مشاكل في المفاوضات".

يذكر أن دوناروما بدأ مسيرته في أكاديمية نابولي قبل الانتقال إلى ميلان، حيث شارك لأول مرة في الدوري الإيطالي بعمر 16 عامًا في 2015، ليصبح أحد أفضل الحراس في العالم قبل الانتقال إلى باريس في 2021.