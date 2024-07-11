أفلت ميغيل بورخا، لاعب منتخب كولومبيا، من السقوط كضحية جديدة لعضة لويس سواريز نجم منتخب أوروغواي.

وفاز منتخب كولومبيا على أوروغواي بنتيجة 1-0 فجر الخميس في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليًّا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر سواريز بعد نهاية المباراة في مقطع فيديو يتجه نحو بورخا، ويتحدث إليه ثم يقترب منه للقيام بعضّه، إلا أن لاعب كولومبيا تحرك بعيدًا وسط دهشة من تصرف لاعب أوروغواي المخضرم.

وشارك لويس سواريز في مباراة كولومبيا كبديل في الدقيقة الـ67 من عمر اللقاء، ولكنه لم ينجح في هز الشباك لينهي مشواره بالبطولة دون هز الشباك بعدما شارك في لقاءي بوليفيا وأمريكا كبديل أيضًا.

وخاض سواريز صاحب الـ 37 عامًا النسخة الرابعة في مسيرته ببطولة كوبا أمريكا بعد نسخ 2011 و2019 و2021.

ويملك سواريز تاريخًا مريرًا من وقائع "العض" في مشواره الكروي، والتي بدأت مع فريقه الأسبق أياكس خلال مباراة أيندهوفن بالدوري الهولندي عام 2010، وكان ضحيتها عثمان بقال لاعب أيندهوفن.

وتعرض سواريز وقتها للإيقاف لمدة 7 مباريات من جانب الاتحاد الهولندي، ولكن ذلك لم يمنعه من تكرار هوايته مجددا، ولكن في الدوري الإنجليزي تلك المرة مع ليفربول.

وكان الضحية في المرة الثانية اللاعب الصربي برانسيلاف إيفانوفيتش مدافع تشيلسي بعدما تعرض للعض من جانب سواريز خلال لقاء الفريقين عام 2013 في الدوري الإنجليزي.

وتعرض وقتها سواريز لعقوبة الإيقاف لمدة 10 مباريات وهو ما أثار ضجة واسعة آنذاك في الدوري الإنجليزي.

وكانت الواقعة الثالثة والأخيرة وهي الأشهر من نصيب جورجيو كيليني مدافع إيطاليا في بطولة كأس العالم 2014.