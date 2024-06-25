مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يخوض منتخب فرنسا مساء اليوم الثلاثاء مواجهته الأخيرة بمرحلة المجموعات أمام بولندا في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
ويلعب في نفس التوقيت منتخب هولندا ضد النمسا في إطار منافسات المجموعة ذاتها.
وتشهد المجموعة الثالثة مواجهة تجمع بين منتخبي إنجلترا وسلوفينيا كما يلتقي منتخب الدنمارك منافسه صربيا.
ويلعب الرجاء ضد مولودية وجدة مساء اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس العرش المغربي.
وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:
كأس أوروبا:
فرنسا – بولندا – 7:00 مساءً – bein sports max 1
هولندا – النمسا – 7:00 مساءً – bein sports max 2
إنجلترا – سلوفينيا – 10:00 مساءً – bein sports max1
الدنمارك – صربيا – 10:00 مساءً – bein sports max2
كأس العرش المغربي:
الرجاء – مولودية وجدة – 10:00 مساءً – الرياضية المغربية