شرط لن ينفذ.. تطورات خطيرة بين ريال مدريد وفينيسيوس جونيور

كتب – نور الدين ميفراني

يحاول ريال مدريد منذ الموسم الماضي تجديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، لكن المفاوضات وصلت لطريق مسدود، وينتظر الطرفان بداية الموسم الجديد للدوري الإسباني من أجل العودة لطاولة المفاوضات.

ورغم أن عقد اللاعب البرازيلي ينتهي صيف 2027، لكن ريال مدريد كان يرغب في تمديده حتى صيف 2030 وسط عروض خيالية تلقاها اللاعب من الدوري السعودي.

أخبار ذات علاقة 4 فتيات دفعة واحدة.. صور مثيرة من إجازة فينيسيوس جونيور

ويطالب فينسيوس بمساواة في الراتب بينه وبين النجم الفرنسي كيليان مبابي وهو ما ترفضه إدارة ريال مدريد حاليا.

وحسب إذاعة "كادينا سير"، فإن الشرط الأبرز الذي وضعه فينيسيوس جونيور لتجديد عقده وهو مساواة راتبه مع راتب مبابي لن يتحقق؛ ما يطرح إمكانية بيعه قبل نهاية عقده في صيف 2027.

أخبار ذات علاقة لن تكون مثل مبابي.. ريال مدريد يصدم فينيسيوس جونيور

وقال الصحفي مانويل غابوا للإذاعة: "حين يكون ريال مدريد راغبا في التخلص من أحد النجوم فهو يفعل ذلك، لكون الإدارة لا تعتبر أي لاعب غير قابل للبيع".

وحسب "كادينا سير"، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، سيكون مستعدا لبيع فينيسيوس للدوري السعودي مقابل مبلغ يتجاوز 200 مليون يورو لتحقيق أحد أحلامه بالجمع بين الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينغ هالاند.

أخبار ذات علاقة تم رصده.. فينيسيوس جونيور يدخل في علاقة جديدة

وتُعرف شخصية فلورنتينو بيريز بحزمها، فهو الرئيس الحاسم الذي أطاح في الماضي، بنجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو (الذي رحل إلى يوفنتوس في 2018)، وسيرجيو راموس (الذي غادر في 2021 بعد فشل مفاوضات التجديد)، وكاسيميرو، وفاران، وآخرين.

ولا يتردد بيريز في اتخاذ قرارات صعبة إذا شعر أن اللاعب يهدد هيكلية النادي أو يتحدى سلطته.

وشارك فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد في 322 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 106 أهداف وصنع 83.