رد رابطة الأندية المصرية على مطالب الزمالك باستكمال الدوري

وكشفت مصادر أن الرابطة استقرت على تلبية مطالب نادي الزمالك، بتوجيه الشكر لبيريرا رئيس لجنة الحكام، وهيكلة جدول ما تبقى من لقاءات الدوري، وإقالة عامر حسين من منصبه كرئيس للجنة المسابقات، وتحويل ثروت سويلم للجنة الانضباط، وتحويل أحمد الغندور ومحمود البنا للتحقيق، بشأن التجاوزات التحكيمية ضد الفريق في لقاء المصري الأخير.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية بيانًا قالت فيه إن أحمد دياب رئيس الرابطة، لم يعتذر لنادي الزمالك عن تصريحات ثروت سويلم، مشيرة إلى أنه خانه التوفيق في حديثه.

وقالت الرابطة في البيان إن أحمد دياب لم يعرض إقالة عامر حسين من الإشراف على إدارة المسابقات.

وأوضحت: "أحمد دياب عرض على الزمالك جدول الدوري وأكد أن ترتيب المباريات جاء بنفس السيمترية للأهلي والزمالك .. كلاهما تأجل له 7 مباريات قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية .. والأهلي تأجلت له مباراتان إضافيتان بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية".

واختتمت الرابطة بيانها قائلة: "قرار اللعب من عدمه هو قرار مجلس إدارة الزمالك والرابطة ملتزمة باللائحة وتطبيق بنودها".