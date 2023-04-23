مانشستر يونايتد يهزم برايتون بضربات الترجيح ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ضرب مانشستر يونايتد موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تجاوزه عقبة برايتون بضربات الترجيح (7/6) في نصف النهائي بعد التعادل السلبي اليوم الأحد.

وعلى ملعب ويمبلي، فشل لاعبو الفريقين في التسجيل في الشوطين الأول والثاني ليتجها إلى الشوطين الإضافيين.