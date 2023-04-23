مانشستر يونايتد يهزم برايتون بضربات الترجيح ويضرب موعدا مع مانشستر سيتي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
ضرب مانشستر يونايتد موعدا مع مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تجاوزه عقبة برايتون بضربات الترجيح (7/6) في نصف النهائي بعد التعادل السلبي اليوم الأحد.
وعلى ملعب ويمبلي، فشل لاعبو الفريقين في التسجيل في الشوطين الأول والثاني ليتجها إلى الشوطين الإضافيين.
وفي الشوطين الإضافيين فشل لاعبو الفريقين في التسجيل أيضا ليتجها إلى ضربات الترجيح.
وفي ضربات الترجيح فاز مانشستر يونايتد 7/6، ليتأهل إلى المباراة النهائية التي من المقرر أن تقام يوم السبت 3 يونيو المقبل على ملعب ويمبلي.
وصعد مانشستر يونايتد لثاني نهائي الموسم الحالي بعد الصعود لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والتتويج باللقب على حساب نيوكاسل.
وفي مباراتي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بين قطبي مانشستر، فاز السيتي 6/3 في مباراة الدور الأول، وفاز اليونايتد 2/1 في مباراة الدور الثاني.
وكانت آخر مباراة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي في الدور الثالث عام 2012 وفاز مانشستر يونايتد 3/2.
ومن المقرر أن يتواجه مانشستر يونايتد وبرايتون في 4 مايو المقبل في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان برايتون قد فاز 2/1 في مباراة الدور الأول على ملعب أولد ترافورد.
وليفربول هو بطل النسخة الأخيرة من كأس الاتحاد الإنجليزي، في حين أن آرسنال أكثر نادٍ تتويجًا بلقب المسابقة برصيد 14 لقبًا مقابل 12 لمانشستر يونايتد، و8 لكل من تشيلسي وليفربول وتوتنهام، و7 ألقاب لأستون فيلا، و6 ألقاب لكل من مانشستر سيتي، وبلاكبيرن روفرز.