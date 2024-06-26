سيد عبدالحفيظ مدافعا عن الزمالك: ما حدث استخفاف بالنادي
دافع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي المصري، عن الزمالك بشأن مطالبه الأربعة، وبالتحديد البند الأول الذي طلب فيه التحقيق مع حكمي مباراتهم ضد المصري، والتي شهدت إلغاء هدف للفريق الأبيض.
وكان الزمالك أصدر بيانا، طالب فيه بـ4 مطالب، وهم: "نطالب بالتحقيق العاجل فيما حدث في مباراة الفريق أمام المصري من مخالفات تحكيمية صارخة نخشى أن يشوبها التعمد، والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة بعد إلغاء هدف صحيح تماماً، ونطالب بإيقاف كل من حكم الساحة و حكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي على أن يتم إخطارنا بنتيجة التحقيق حتى نتخذ القرارات اللازمة في حالة وجود تربص أو تعمد".
ولكن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بتعيين الثنائي أحمد الغندور "حكم الساحة" ومحمود البنا "حكم تقنية الفيديو" لإدارة مباراتين في دورة الترقي، لقاء الترسانة وحرس الحدود ومنتخب السويس وسبورتنج، على التوالي.
وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية: "ما حدث مشهد مؤسف بغض النظر عن أي شيء، كان من المهم في البداية مناقشة النقاط التي طلبها الزمالك، إذا كانت منطقية".
وأضاف: "ما كان لا يجب أن يحدث مع الزمالك، إسناد مباراتين في دورة الترقي لطاقم التحكيم المصري الغندور والبنا، هذا فيه استخفاف بالزمالك، كما أنني غير مقتنعا ببيان الزمالك، إلا في هذا الجزء، كان يجب أن يؤخذ في الاعتبار اسم الزمالك ومكانته وجمهوره".
وتابع: "لا يصح طالما الزمالك متحفظ على شيء، كان لا بد أن يؤخذ في الاعتبار اسم ومكانة الزمالك وجمهوره والنقاط الأخرى قد تكون منطقية لكن هذا ليس توقيتها".
وقرر الزمالك عدم خوض مباراة الأهلي في الدوري، التي كان مقررا أن تقام، مساء الثلاثاء، ليتم احتساب فوز الفريق الأحمر مع خصم 3 نقاط من الأبيض.
ومن المفترض أن يلعب الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل في الجولة 28 من الدوري المصري على استاد القاهرة.