سيد عبدالحفيظ مدافعا عن الزمالك: ما حدث استخفاف بالنادي

دافع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي المصري، عن الزمالك بشأن مطالبه الأربعة، وبالتحديد البند الأول الذي طلب فيه التحقيق مع حكمي مباراتهم ضد المصري، والتي شهدت إلغاء هدف للفريق الأبيض.

وكان الزمالك أصدر بيانا، طالب فيه بـ4 مطالب، وهم: "نطالب بالتحقيق العاجل فيما حدث في مباراة الفريق أمام المصري من مخالفات تحكيمية صارخة نخشى أن يشوبها التعمد، والتي تسببت في تغيير نتيجة المباراة بعد إلغاء هدف صحيح تماماً، ونطالب بإيقاف كل من حكم الساحة و حكم تقنية الفيديو ومنعهما من إدارة أي مباريات مقبلة للنادي على أن يتم إخطارنا بنتيجة التحقيق حتى نتخذ القرارات اللازمة في حالة وجود تربص أو تعمد".

ولكن الاتحاد المصري لكرة القدم قام بتعيين الثنائي أحمد الغندور "حكم الساحة" ومحمود البنا "حكم تقنية الفيديو" لإدارة مباراتين في دورة الترقي، لقاء الترسانة وحرس الحدود ومنتخب السويس وسبورتنج، على التوالي.