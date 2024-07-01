إسبانيا تعاقب جورجيا وتصعد إلى ربع نهائي "يورو 2024"
حقق منتخب إسبانيا فوزًا عريضًا على حساب جورجيا بعدما حول تأخره بهدف إلى انتصار بنتيجة 4-1 ، اليوم الأحد ، في دور الستة عشر ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
ولم يهتز المنتخب الإسباني بهدف تقدم جورجيا الذي جاء من نيران صديقة عن طريق روبين لو نورماند في مرماه بالخطأ عند الدقيقة 18.
ونجح رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي في تسجيل هدف التعادل بتسديدة قوية في الدقيقة 39.
واستطاع فابيان رويز تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 51 من صناعة رائعة للاعب لامين يامال.
وأحرز نيكو ويليامز هدفًا عالميًا في الدقيقة 75 ثم سجل داني أولمو الهدف الرابع في الدقيقة 83.
وألغى الحكم هدفًا سجله منتخب إسبانيا بداعي التسلل ليحسم لاروخا تأهله إلى ربع النهائي بشكل رسمي.
وقدم المنتخب الإسباني عرضًا رائعًا خاصة في الشوط الثاني بقيادة مدربه لويس دي لا فوينتي كما سجل ويليامز ورودري أول أهدافهما في البطولات الكبرى وأصبح لامين يامال أصغر لاعب يصنع في تاريخ اليورو.
وتأهل منتخب إسبانيا لربع النهائي ليضرب موعدًا مع ألمانيا صاحبة الضيافة في مواجهة نارية.