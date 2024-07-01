إسبانيا تعاقب جورجيا وتصعد إلى ربع نهائي "يورو 2024"

حقق منتخب إسبانيا فوزًا عريضًا على حساب جورجيا بعدما حول تأخره بهدف إلى انتصار بنتيجة 4-1 ، اليوم الأحد ، في دور الستة عشر ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

ولم يهتز المنتخب الإسباني بهدف تقدم جورجيا الذي جاء من نيران صديقة عن طريق روبين لو نورماند في مرماه بالخطأ عند الدقيقة 18.