ريال مدريد يفاجئ إنييستا

فاجأ ريال مدريد النجم الإسباني، أندريس إنييستا، وجماهير نادي برشلونة بموقف نبيل عندما نشر وداعا مؤثرا للقائد الأسطوري للفريق الكتالوني اليوم الثلاثاء بعد وقت وجيز من إعلانه اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وقرر أندريس إنييستا رسميا، وضع حد لمسيرته الكروية الملهمة وذلك بعمر 40 عاما، بعد أن خاض مشوارا زاخرا بالألقاب مع ناديه التاريخي برشلونة ومع منتخب إسبانيا.

وكان إنييستا أعلن عن قراره منذ أسبوع، لكنه اختار اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 للإعلان عن ذلك بصفة رسمية باعتبار أن الرقم 8 هو الرقم الذي لازمه طيلة أكثر من 22 عاما من اللعب بقميص نادي برشلونة.

وودّع ريال مدريد، الغريم الأزلي لبرشلونة، النجم الإسباني وذلك في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة "إكس".

وقال ريال مدريد: "نظرًا لإعلان أندريس إنييستا اعتزاله كرة القدم، يرغب نادي ريال مدريد ورئيسه ومجلس إدارته في إظهار تقديرهم وإعجابهم ومحبتهم لأحد أعظم أساطير كرة القدم الإسبانية والعالمية على حد سواء".

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وأضاف الفريق الملكي في بيانه الذي لقي تفاعلا كبيرا من قبل نشطاء منصات التواصل الاجتماعي، ووصفه كثيرون بأنه موقف نبيل ورائع: "لقد ساهم أندريس إنييستا في نجاحات كرة القدم في إسبانيا، وقدم لكثير من الجهود من أجل تعزيز هذه الرياضة، بما يتجاوز الألقاب العديدة التي فاز بها خلال مسيرته".

وأعاد ريال مدريد إلى الذاكرة هدف إنييستا في شباك منتخب هولندا خلال نهائي مونديال 2010، وهو التتويج العالمي الوحيد لإسبانيا، قائلا: "سيبقى هدفه الشهير في نهائي كأس العالم بجنوب أفريقيا عام 2010 في ذاكرة جميع المشجعين الإسبان إلى الأبد، يتمنى ريال مدريد له ولعائلته حظاً سعيداً في هذه المرحلة الجديدة من حياته.

وفاز إنييستا الذي خاض أكبر جزء من مسيرته الكروية مع برشلونة بكل الألقاب مع النادي الكتالوني: (4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 9 ألقاب في الدوري الإسباني)، لكن إنجازه الأكبر يظل على الإطلاق الفوز بكأس العالم مع إسبانيا 2010 وتسجيل هدف الفوز في النهائي على هولندا.

وطوال مسيرته، لعب إنيستا المولود في 11 مايو 1984، أكثر من 1000 مباراة من بينها 674 في صفوف برشلونة، وسجل أكثر من 100 هدف من بينها 13 هدفا في 130 لقاء تحت راية منتخب لاروخا.