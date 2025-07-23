هل تنقذ الصفقة التبادلية مستقبل "عاشق رونالدو"؟

كشفت تقارير صحفية عن تجاه نادي تشيلسي لإجراء صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد في خطوة قد تنقذ مسيرة لاعب الشياطين الحمر المنبوذ أليخاندرو غارناشو في الميركاتو الحالي.

وكان روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، طلب من غارناشو الرحيل هذا الصيف.

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ويخوض اللاعب حاليًّا تدريباته بعيدًا عن الفريق الأول، إلى جانب نجوم آخرين، مثل: غادون سانشو، وماركوس راشفورد، وأنتوني، وتيريل مالاسيا.

ووفقًا لِما ذكرته أحدث التقارير الإعلامية، فإن إدارة تشيلسي تستهدف الدخول في صفقة تبادلية لضم غارناتشو مقابل انضمام نيكولاس جاكسون لصفوف اليونايتد.

وحددت إدارة يونايتد جاكسون كإضافة محتملة لخط هجوم الفريق، رغم عدم تقديم أي عرض رسمي حتى الآن.

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وأوضحت التقارير، أن مانشستر يونايتد يراقب وضع جاكسون عن كثب، خاصة بالنظر إلى الفائض المتزايد في عدد المهاجمين في تشيلسي.

من جانبه، قال الإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عبر حسابه على منصة "إكس" أنه لا توجد مفاوضات رسمية حتى الآن، إلا أن يونايتد يضع جاكسون كخيار محتمل، وتشيلسي مهتم بغارناتشو منذ مدة طويلة.

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وكان تشيلسي أعلن في العام الماضي تمديد عقد مهاجمه السنغالي نيكولاس جاكسون لمدة عامين، حتى عام 2033، حيث انضم إلى البلوز في أواخر يونيو 2023، قادمًا من فياريال الإسباني.

أما غارناتشو، والمعرف عنه بأنه عاشق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، فهو ناشئ مانشستر يونايتد منذ 2020، حين ضمه من أكاديمية أتلتيكو مدريد.