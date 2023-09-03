تفاصيل مفاوضات نادي الاتحاد السعودي لضم سيرجيو راموس

وتعاقد النادي السعودي في الصيف الجاري مع العديد من النجوم على رأسهم كريم بنزيما ونغولو كانتي وفابينيو.

ويبحث الاتحاد عن التعاقد مع مدافع مخضرم لتعويض غياب أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

راموس أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا وصاحب الـ 37 عاما يظل دون نادٍ حتى الآن بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي.

وشارك راموس مع باريس سان جيرمان في 58 مباراة خلال موسمين سجل خلالها ستة أهداف.