تفاصيل مفاوضات نادي الاتحاد السعودي لضم سيرجيو راموس
كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج عن اقتراب نادي الاتحاد السعودي من ضم الإسباني سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، لصفوف الفريق في الميركاتو الحالي.
وقال وليد الفراج عبر برنامجه الرياضي: "لجنة التعاقدات وافقت على توقيع الاتحاد مع سيرجيو راموس، وخلال الـ24 ساعة المقبلة ستتم الصفقة بشكل رسمي".
فيما ذكرت صحيفة "الرياضية" أن نادي الاتحاد توصل إلى اتفاق مع راموس لضمه لصفوف الفريق في صفقة انتقال حر.
وسيوقع راموس مع الاتحاد لمدة موسم واحد قابل للتمديد لموسم آخر.
وأصبح راموس لاعبا حرا منذ رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي ويحق له التوقيع لأي ناد مجانا.
وتعاقد النادي السعودي في الصيف الجاري مع العديد من النجوم على رأسهم كريم بنزيما ونغولو كانتي وفابينيو.
ويبحث الاتحاد عن التعاقد مع مدافع مخضرم لتعويض غياب أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي.
راموس أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا وصاحب الـ 37 عاما يظل دون نادٍ حتى الآن بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي.
وشارك راموس مع باريس سان جيرمان في 58 مباراة خلال موسمين سجل خلالها ستة أهداف.