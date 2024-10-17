"لا نحصل على تقدير كاف".. أول ردّ من مدربي أندية إنجلترا على تعيين توخيل

أشاد مدربو فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بقرار تعيين الألماني توماس توخيل مدربا جديدا لمنتخب إنجلترا، لكنهم شددوا على حاجة المدربين المحليين للحصول على مثل تلك الفرص المميزة.

ويعد توخيل (51 عاما)، المدرب السابق لتشيلسي وبايرن ميونيخ، أول ألماني يتولى تدريب منتخب إنجلترا وثالث مدرب أجنبي يتولى المنصب بعد السويدي سفين غوران-إريكسون والإيطالي فابيو كابيلو.

وكان إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد وغراهام بوتر مدرب تشيلسي السابق من بين المدربين الذين ارتبطوا بالحصول على المنصب.

وقال شون دايك مدرب إيفرتون:"أعتقد أن أغلب الناس كانوا يفضلون مدربا إنجليزيا أو يبدو أن هذا هو الشعور العام الذي وصلني من الجماهير. كرة القدم تتغير طوال الوقت وبالتأكيد لديه سجل يبرر حصوله على الوظيفة".

وتابع المدرب الإنجليزي:"لا أعتقد أن هذا محبط، أعتقد أنه واقع في اللعبة الحديثة. لا يؤدي كل طريق إلى المكان الذي تريده".

وأضاف دايك أنه لا يرى نفسه الشخص المناسب لتدريب إنجلترا، مضيفا: "أنها وظيفة متطلبة بشكل هائل وتغيرت على مر السنين، في لحظة ما من مسيرتك قد تفكر في الأمر، لكن بالتأكيد هذا ليس الوقت المناسب بالنسبة لي، لقد فكرت بالفعل في أن يكون إيدي هاو مدرب إنجلترا القادم".

وقال راسل مارتن مدرب ساوثامبتون، وهو لاعب سابق لمتنخب إسكتلندا، إن هناك عددا من المدربين في البلاد قادرون على القيام بهذه المهمة.

وأضاف مارتن "من الصعب جدا للمدربين الإنجليز الحصول على فرصة التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز ما لم يكونوا يقودون فريقا في المسابقة منذ فترة طويلة".

وكشف مارتن أنه"ربما لا يحصل المدربون الإنجليز على تقدير كافٍ أو ربما يعتبرون غير جيدين بما يكفي من قبل الأشخاص الأكثر أهمية، فيما يتعلق بحصول توخيل على الوظيفة، أعتقد أنه مدرب رائع وسيقوم بعمل جيد حقا".

وقال مدرب ساوثامبتون:"أعتقد أن هذا سوف يتسبب في الكثير من المناقشات والمحادثات المثيرة للاهتمام، خاصة في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لأن لدينا نظاما تعليميا مشهورا للمدربين ويأتي الناس من كل حدب وصوب لدراسته، ولكن لا يمكننا تعيين شخص من ذلك النظام".

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وأشار الويلزي ستيف كوبر، مدرب ليستر سيتي والذي سبق له تدريب منتخب إنجلترا تحت 17 عاما، إلى تعيين مدربة منتخب إنجلترا للسيدات الهولندية سارينا فيجمان والنيوزيلندي بريندون ماكولوم مدرب منتخب إنجلترا للكريكيت للرجال.

وقال كوبر "إنهم مدربون رائعون، ربما يكون هذا نقاشا حول الرياضة عموما. سيكون هناك دائما آراء متباينة حول هذا الموضوع.

وكشف: "هذا النقاش سيكون مفتوحا دائما وأعتقد أنه لا يوجد صواب أو خطأ في هذا الرأي. إنها وظيفة رائعة، فقد عين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مدربا على أعلى مستوى وسيكون من المثير أن نرى كيف ستسير الأمور".

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي، الأربعاء، تعيين توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق مدرباً للمنتخب الأول خلفا للإيرلندي لي كارسلي الذي تولى المنصب مؤقتا، بعدما عوض غاريث ساوثغيت الذي استقال من منصبه بعد يورو 2024.