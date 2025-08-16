ملاحظة صادمة في تقرير إنزاغي الفني عن فريق الهلال

أثار التقرير الفني للمدرب الإيطالي سيميوني إنزاغي، المدير الفني لفريق الهلال، ردود فعل كبيرة، بعد كشفه ملاحظات صادمة تتعلق بالفريق خلال فترة الإعداد، قبل انطلاق منافسات الدوري السعودي.

ويستعد الهلال لخوض الجولة الافتتاحية أمام نادي الرياض على ملعب "المملكة أرينا"، في مواجهة يتطلع فيها الفريق لبداية قوية تعوض خيبة الموسم السابق.

وفي رحلة البحث عن استعادة العرش، سيواجه الهلال تحديات كبيرة، أبرزها مواجهة الأهلي في الجولة الثالثة، ثم غريمه التقليدي الاتحاد في الجولة السادسة، قبل أن يخوض قمة مثيرة ضد النصر في الجولة الخامسة عشر من البطولة.

معسكر ألمانيا.. انتصارات مبشرة

خلال معسكره الإعدادي في ألمانيا، قدم الهلال أداءً قويًا، فقد حقق 3 انتصارات متتالية، إذ بدأ الفريق حملته بالفوز 6-1 في المباراة الأولى، ثم سحق خصمه بستة أهداف نظيفة في الثانية، قبل أن يختتم استعداداته بانتصار صعب 3-2 في المباراة الثالثة.

وبعد انتهاء المعسكر، منح إنزاغي لاعبي الفريق راحة قبل استئناف التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.

الصدمة في التقرير الفني

كشفت مصادر صحفية عن مفاجأة مدوية في التقرير الفني الذي أعده إنزاغي بعد معسكر ألمانيا، فقد أشار المدرب الإيطالي إلى وجود قصور كبير في أداء الأجهزة الطبية السابقة للفريق، فيما يتعلق بطرق علاج الإصابات وإعادة تأهيل اللاعبين.