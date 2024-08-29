صدمة لبرشلونة بشأن إصابة دي يونغ

وجهت إذاعة "راديو كتالونيا" صدمة لجمهور نادي برشلونة بشأن تطورات الإصابة التي يعاني منها الهولندي فرينكي دي يونغ، لاعب الفريق.

ويعاني دي يونغ من التواء في الكاحل منذ مباراة الكلاسيكو في الدور الثاني من الدوري الإسباني بالموسم الماضي.

ووفقا لما ذكرته تقارير سابقا، فقد بدأ دي يونغ التدرب بالكرة منذ عدة أيام، ويأمل فليك أن يعتمد عليه في المباريات عقب فترة التوقف الدولي المقبلة.

ولكن وفقا لما أوضحته إذاعة "راديو كتالونيا"، فإن "كاحل دي يونغ لا يزال متضرراً، قد يعود خلال أسابيع، لكنه لن يكون في كامل لياقته، دون أن يخضع لعملية جراحية، اللاعب يواجه خطر الانتكاس مع أي تسديدة أو تدخل على كاحله".

وأشارت التقارير إلى أن دي يونغ قد يعود للمشاركة في المباريات، بدءا من موقعة جيرونا التي ستقام يوم 14 أو 15 سبتمبر المقبل.

وأوضحت أن هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عقب إصابة مارك بيرنال وغيابه لنهاية الموسم، سيعتمد على مارك كاسادو في خط الوسط، حتى يعود فرينكي دي يونغ إلى كامل لياقته.

وكان بيرنال أصيب بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة رايو فايكانو، وتأكد غيابه عن برشلونة خلال أغلب فترات الموسم الحالي.

يذكر أن دي يونغ ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن برشلونة خلال هذا الصيف، والانتقال مرة إلى مانشستر يونايتد للعمل مع مدربه السابق إريك تين هاغ.

وينتهي عقد فرينكي دي يونغ مع برشلونة بعد عامين في صيف موسم 2026.