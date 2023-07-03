رسميا.. ستيفن جيرارد يتولى تدريب نادي الاتفاق

أعلن الاتفاق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين اليوم الإثنين تعاقده مع الإنجليزي ستيفن جيرارد لتدريب الفريق.

وقال الاتفاق في بيان في حسابه في تويتر "هنا منبع الأساطير. يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق".

وبدأ جيرارد، الذي قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2005، مسيرته التدريبية مع فريق ليفربول تحت 18 عاما في 2017.