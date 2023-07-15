بايرن ميونخ يؤكد رغبة هاري كين في الانضمام للفريق
كشف أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ الألماني السابق وعضو المجلس الإشرافي الحالي في النادي البافاري، لأول مرة عن مفاوضاتهم مع هاري كين، نجم توتنهام الإنجليزي، مؤكدًا أن الأخير يرغب بالفعل في ارتداء قميص الفريق الألماني، في الميركاتو الحالي.
ويستهدف توتنهام الحفاظ على كين في تشكيلته للموسم المقبل من خلال منحه عقدًا جديدًا، إذ ينتهي الحالي الموسم المقبل.
وقال أولي هونيس، في تصريحات إعلامية، اليوم السبت: "من الواضح أن هاري كين حدد قراره بالفعل، وإذا التزم بكلمته سنتعاقد معه، وتوتنهام سيستسلم في النهاية، وعلينا فقط دفع ما يطلبه دانيل ليفي رئيس النادي الإنجليزي، إنه شخص ذكي، ويستغل عامل الوقت، ومحترف ورائع، وأقدّره كثيرًا، كما أن كارل هاينز رومينغيه، عضو مجلس الإشراف في النادي، يتواصل معه باستمرار".
وأضاف: "هاري كين يرغب باللعب بالمنافسات الأوروبية، وتوتنهام لن يتواجد فيها الموسم المقبل، لكننا متواجدون، ويملك الآن فرصة للانضمام لنادٍ أوروبي كبير".
وتابع: "ما يعجبنا حقًا في هاري كين وكيلا أعماله، والده وشقيقه، هما شخصان رائعان، كما أن هاري كين دائمًا ما يلتزم بكلمته، وإن ظل الأمر كما هو عليه سنتوصل إلى اتفاق".
وكان النادي الألماني قدَّم عرضين، حتى الآن، لضم اللاعب، ولم يقدّم أي عروض جديدة.
العرض الثاني الذي أرسله بايرن بقيمة 80 مليون يورو كمبلغ أساس، بالإضافة إلى متغيرات لم يتم الكشف عنها.
ويعد هاري كين ثاني أكثر مسجلي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ 213 هدفًا، فيما يتصدر آلان شيرار أيقونة نيوكاسل الترتيب بـ260 هدفًا.