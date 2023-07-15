بايرن ميونخ يؤكد رغبة هاري كين في الانضمام للفريق

كشف أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ الألماني السابق وعضو المجلس الإشرافي الحالي في النادي البافاري، لأول مرة عن مفاوضاتهم مع هاري كين، نجم توتنهام الإنجليزي، مؤكدًا أن الأخير يرغب بالفعل في ارتداء قميص الفريق الألماني، في الميركاتو الحالي.

ويستهدف توتنهام الحفاظ على كين في تشكيلته للموسم المقبل من خلال منحه عقدًا جديدًا، إذ ينتهي الحالي الموسم المقبل.

وقال أولي هونيس، في تصريحات إعلامية، اليوم السبت: "من الواضح أن هاري كين حدد قراره بالفعل، وإذا التزم بكلمته سنتعاقد معه، وتوتنهام سيستسلم في النهاية، وعلينا فقط دفع ما يطلبه دانيل ليفي رئيس النادي الإنجليزي، إنه شخص ذكي، ويستغل عامل الوقت، ومحترف ورائع، وأقدّره كثيرًا، كما أن كارل هاينز رومينغيه، عضو مجلس الإشراف في النادي، يتواصل معه باستمرار".