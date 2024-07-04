الأهلي المصري يحسم رحيل لاعبه إلى الترجي التونسي

حسمت إدارة الأهلي المصري إمكانية رحيل أحد لاعبي الفريق إلى الترجي التونسي في الموسم المقبل.

ويخوض الأهلي مواجهة ضد الداخلية، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 29 للدوري المصري.

وبحسب مصادر داخل الأهلي المصري لـ “ إرم نيوز" فإن اللاعب التونسي محمد الضاوي "كريستو" جناح الفريق أبلغ إدارة النادي بتلقيه اتصالات من 3 أندية على رأسها الترجي التونسي، والرجاء المغربي، واتحاد كلباء الإماراتي.

وأشار مصدر مطلع داخل الأهلي إلى أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح استفسرت من المدرب السويسري مارسيل كولر عن سبب عدم مشاركة كريستو صاحب الـ 21 عامًا ومدى فرص بقائه في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن كولر رحب بالفعل بفكرة رحيل اللاعب التونسي لتحفظه على بعض الأمور الفنية، ولكن لجنة التخطيط طلبت من المدرب السويسري منح اللاعب بعض الدقائق للمشاركة، لتسويقه بشكل مناسب.

ويفضل اللاعب الرحيل إلى الترجي التونسي في الموسم المقبل للحصول على فرصة أكبر للمشاركة؛ وهو ما نال موافقة الأهلي، ولكن بشرط الحصول على عرض مالي مناسب.

وتميل إدارة الأهلي لإعارة كريستو مدة موسم إلى الترجي حال التوصل لاتفاق مالي مناسب، مع وجود بند بأحقية الشراء.