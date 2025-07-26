بعد أيام من الإقالة.. محمد الساحلي يصدم الإفريقي التونسي بقرار غريب

فجّر التونسي محمد الساحلي المدرب السابق للنادي الإفريقي التونسي مفاجأة صادمة في أوساط الفريق بعد نحو 3 أيام من قرار عزله عن مهامه.

وتولى محمد الساحلي في نهاية موسم 2024 ـ 2025 مهمة المدير الرياضي للنادي الإفريقي الذي خرج خالي الوفاض من كل المسابقات، ما أفرز موجة سخط عارمة في أوساط مشجعيه وأدى لاستقالة جماعية لمجلس الإدارة برئاسة هيكل دخيل.

وبعد نحو شهر من تلك الأحداث الفارقة، صعد محسن الطرابلسي لرئاسة الإفريقي بعد الفوز في الجلسة الانتخابية الاستثنائية التي انعقدت في 21 يونيو الماضي، ليبدأ الفريق صفحة جديدة بهدف استرجاع أمجاده الضائعة.

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وأعلن الإفريقي في أواخر شهر يونيو تعيين محمد الساحلي مدربا جديدا، لكن الأخير لم يعمر طويلا في منصبه لتتم إقالته رسميا الثلاثاء الماضي لعدم اقتناع المسؤولين بعمله فضلا عن الحرب الكلامية للمدرب تجاه مجلس إدارة الفريق.

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وبعد أن توصلت إدارة الإفريقي إلى اتفاق رسمي أمس الجمعة مع المدرب فوزي البنزرتي لتولي المقاليد الفنية للفريق في موسم 2025 ـ 2026، حصلت اليوم السبت أولى المفاجآت غير المتوقعة للفريق عندما رفض محمد الساحلي التنحي من منصبه واعتبر أنه لا يزال المدرب الشرعي للفريق الأحمر والأبيض.

وقالت مصادر قريبة من الإفريقي إن محمد الساحلي الذي أرسل ملفا طبيا لإدارة النادي يتضمن إجازة مرَضية مدتها 3 أيام، وهي المدة ذاتها التي شهدت غيابه بعد قرار الإقالة مساء الثلاثاء، قرر اصطحاب عدل تنفيذ معه للتدريبات اليوم السبت لإثبات حضوره كمدرب أول للفريق ووضع الإفريقي أمام مأزق قانوني جديد.

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وكشف أنيس بن ميم، محامي المدرب محمد الساحلي أن موكّله تغيب لمدة 3 أيام بسبب المرض وأنه أرسل ما يفيد ذلك لمجلس الإدارة، مضيفا أن الساحلي يعود اليوم السبت لمباشرة عمله على رأس النادي الإفريقي باعتبار أن إدارة النادي لم تعلمه رسميا بأي قرار بشأن مستقبله مع الفريق.

واعتبر الساحلي ومحاميه أن عدم إعلام المدرب بقرار الإقالة يعد ضمنيا تأكيدا على كونه لا يزال على ذمة النادي وأن أية قرارات مرتقبة ستتم مناقشتها وفق الأطر القانونية مع احترام العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

ورغم أن الساحلي بات رسميا خارج أسوار النادي الإفريقي، بعد تأكد إقالته وقدوم فوزي البنزرتي، فإن قراره الحضور للتدريبات بصحبة عدل تنفيذ يأتي في إطار السعي لضمان حقوقه المادية والحصول على تعويض على كامل فترة العقد التي تمتد لموسمين اثنين.

وينتظر أن يعلن النادي الإفريقي رسميا في الساعات المقبلة عن إقالة محمد الساحلي وتعيين فوزي البنزرتي مدربا جديدا للفريق حتى أواخر يونيو 2026.