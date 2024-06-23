موعد عودة نيمار لتدريبات الهلال
كشفت تقارير إعلامية عن المدة المتوقعة لعودة البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي، لملامسة العشب مرة أخرى وخوض المباريات مع فريقه.
وغاب نيمار عن المشاركة مع الهلال، منذ أكتوبر الماضي، بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
ويواصل نيمار برنامجه التأهيلي في نفس المعسكر التدريبي لمنتخب البرازيل في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، حيث بدأ "السامبا" الاستعدادات لمباراته الأولى في كوبا أمريكا أمام كوستاريكا المقررة، يوم الاثنين.
وأجرى نيمار تدريبات خاصة ضمن عملية تعافيه في ملعب دريك، الواقع في حرم جامعة كاليفورنيا.
من جانبه، أوضح ثامر الشهراني، المتخصص في إصابات الملاعب والعلاج الطبيعي والتأهيل، من خلال فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، يظهر فيه نيمار أثناء أدائه لبرنامجه التأهيلي، أن النجم البرازيلي من خلال هذه التدريبات دخل المراحل المتقدمة من التأهيل بعد عملية الرباط والغضروف، مضيفًا أن المدة المتوقعة لعودته إلى الملاعب هي 9 أسابيع تقريبًا.
وذكرت تقارير سابقة أن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق الهلال، أجل تحديد مستقبل الجناح البرازيلي ميشيل ديلغادو إلى حين التعرف على نتائج البرنامج التأهيلي لنيمار، من إصابة الرباط الصليبي.
وانضم نيمار لصفوف الهلال، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، في أغسطس الماضي، بعقد لمدة موسمين، لكن الإصابة حرمته من الظهور كثيرًا مع الزعيم الموسم الماضي.