موعد عودة نيمار لتدريبات الهلال

كشفت تقارير إعلامية عن المدة المتوقعة لعودة البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم الهلال السعودي، لملامسة العشب مرة أخرى وخوض المباريات مع فريقه.

وغاب نيمار عن المشاركة مع الهلال، منذ أكتوبر الماضي، بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويواصل نيمار برنامجه التأهيلي في نفس المعسكر التدريبي لمنتخب البرازيل في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، حيث بدأ "السامبا" الاستعدادات لمباراته الأولى في كوبا أمريكا أمام كوستاريكا المقررة، يوم الاثنين.

وأجرى نيمار تدريبات خاصة ضمن عملية تعافيه في ملعب دريك، الواقع في حرم جامعة كاليفورنيا.