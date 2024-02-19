بايرن ميونخ يحدد بديل توخيل
كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" أن بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو، في حال إقالة توماس توخيل من منصبه كمدرب للفريق.
وأوضحت الصحيفة أن أي تعيين لألونسو مدرب باير ليفركوزن حاليا سيكون بشكل دائم في الصيف.
ويتزايد الضغط على توخيل بعد خسارة بايرن ميونخ للمرة الثالثة على التوالي في جميع المسابقات بسقوطه 2/3 أمام بوخوم في الدوري الألماني.
وجاءت هذه الخسارة بعد الخسارة 0/3 أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني، وأعقبتها الخسارة أمام لاتسيو 0/1 في دوري أبطال أوروبا.
وذكرت "ذا أتلتيك" أنه رغم تصريح الرئيس التنفيذي جان كريستيان دريسن بأن توخيل سيبقى في منصبه، يُعتقد أن بايرن ميونخ يفكر في التغيير، مع وجود ألونسو، البالغ من العمر 42 عامًا، على رأس قائمة الأهداف لخلافة توخيل البالغ من العمر 50 عامًا.
وأكدت الصحيفة أن بايرن ميونخ بحث بالفعل تعيين مدربه السابق هانس فليك كبديل طارئ.
لكن بعض أصحاب النفوذ في بايرن ميونخ غير متأكدين مما إذا كان فليك يمكنه تكرار مسيرته الرائعة بعد النتائج الكارثية مع المنتخب الألماني، الذي يضم عددا من لاعبي بايرن ميونخ.
وتم تعيين ألونسو مدربًا لباير ليفركوزن في أكتوبر 2022، وقاد الفريق للخروج من منطقة الهبوط واحتلال المركز السادس.
وتمت مكافأة ألونسو بعقد جديد في مايو 2023، ويستمر العقد الجديد حتى يونيو 2026، في حين ينتهي عقد توخيل في 2025.
وتحت قيادة ألونسو، لم يخسر باير ليفركوزن حاليًا في الدوري الألماني، ويتقدم بثماني نقاط على بايرن ميونخ.
وسبق لألونسو أن لعب لبايرن ميونخ بين عامي 2014 و2017 تحت قيادة بيب غوارديولا، وفاز معه بثلاثة ألقاب في الدوري الألماني، ولقب في كأس ألمانيا، ولقب في كأس السوبر الألماني.
ويرتبط اسم ألونسو بتدريب فريقه السابق ليفربول، فقد أعلن يورغن كلوب، الشهر الماضي، أنه سيغادر نهاية هذا الموسم.