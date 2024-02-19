بايرن ميونخ يحدد بديل توخيل

وأكدت الصحيفة أن بايرن ميونخ بحث بالفعل تعيين مدربه السابق هانس فليك كبديل طارئ.

لكن بعض أصحاب النفوذ في بايرن ميونخ غير متأكدين مما إذا كان فليك يمكنه تكرار مسيرته الرائعة بعد النتائج الكارثية مع المنتخب الألماني، الذي يضم عددا من لاعبي بايرن ميونخ.

وتم تعيين ألونسو مدربًا لباير ليفركوزن في أكتوبر 2022، وقاد الفريق للخروج من منطقة الهبوط واحتلال المركز السادس.

وتمت مكافأة ألونسو بعقد جديد في مايو 2023، ويستمر العقد الجديد حتى يونيو 2026، في حين ينتهي عقد توخيل في 2025.