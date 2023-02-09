مشادة محمد عبدالمنعم ولاعبي ريال مدريد (فيديو)
دخل محمد عبدالمنعم لاعب النادي الأهلي المصري في مشادة مع لاعبي ريال مدريد خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وذهب الحكم أندريس ماتونتي لمراجعة إحدى اللقطات عبر تقنية إعادة الفيديو "VAR" واستغل أوريلين تشواميني ذلك ووضع الكرة على نقطة الجزاء.
لكن محمد عبدالمنعم سدد الكرة بعيدا وهو ما أغضب تشواميني وزميله أنطوني روديغر ودخلا في مشادة مع عبدالمنعم.
وحقق ريال مدريد انتصارًا عريضًا بنتيجة 4/1على حساب الأهلي على ملعب مولاي عبدالله بالرباط، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وسجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور، فيديريكو فالفيردي، رودريغو جويس، وأريباس بينما أحرز هدف الأهلي الوحيد علي معلول من ركلة جزاء.
وبهذا الفوز عَبَر ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية، وسيلعب مع الهلال السعودي، يوم السبت، في حين يلعب الأهلي مع فلامنغو البرازيلي على المركز الثالث.
وريال مدريد أكثر ناد تتويجا بكأس العالم للأندية برصيد 4 ألقاب مقابل 3 لبرشلونة، ولقبين لكل من بايرن ميونخ وكورينثيانز، ولقب لكل من تشيلسي وليفربول وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وميلان وإنترناسيونال وساو باولو.