مشادة محمد عبدالمنعم ولاعبي ريال مدريد (فيديو)

لكن محمد عبدالمنعم سدد الكرة بعيدا وهو ما أغضب تشواميني وزميله أنطوني روديغر ودخلا في مشادة مع عبدالمنعم.

وحقق ريال مدريد انتصارًا عريضًا بنتيجة 4/1على حساب الأهلي على ملعب مولاي عبدالله بالرباط، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وسجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور، فيديريكو فالفيردي، رودريغو جويس، وأريباس بينما أحرز هدف الأهلي الوحيد علي معلول من ركلة جزاء.