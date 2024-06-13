ميسي يحقق رقمًا قياسيًا لن يحطمه رونالدو
حقق ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، رقمًا قياسيًا عالميًا سيظل صامدًا أمام العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال.
ويتأهل ميسي للمشاركة مع منتخب الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 20 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل.
وكشفت صحيفة (ماركا) الإسبانية عن وصول ميسي إلى مباراته الدولية رقم 181 مع المنتخب الأرجنتيني بمشاركته في لقاء ودي ضد الإكوادور.
ولعب ميسي بعد مرور 56 دقيقة من عمر اللقاء على حساب أنخيل دي ماريا، في مباراة الإكوادور التي انتهت بفوز الأرجنتين بهدف دون رد.
وخاض ميسي مبارياته الدولية على مدار 19 عامًا، منذ ظهوره الأول في لقاء المجر عام 2005.
وتجاوز أسطورة الساحرة المستديرة الرقم الذي يحمله سيرجيو راموس نجم منتخب إسبانيا الذي خاض 180 مباراة دولية مع لاروخا.
وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي أمامه فرصة لزيادة هذا الرقم القياسي بالمشاركة في كوبا أمريكا، كما أن هذا الرقم سيعجز أمامه كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال.
ووصل كريستيانو رونالدو إلى 130 مباراة دولية مع المنتخب البرتغالي قبل خوضه منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).