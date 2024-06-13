ميسي يحقق رقمًا قياسيًا لن يحطمه رونالدو

حقق ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، رقمًا قياسيًا عالميًا سيظل صامدًا أمام العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال.

ويتأهل ميسي للمشاركة مع منتخب الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 20 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل.