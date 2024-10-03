أحمد شراحيلي يزف بشرى لنادي الاتحاد السعودي

تلقى نادي الاتحاد السعودي أنباء سارة بشأن لاعبه أحمد شراحيلي الذي يغيب عن مباريات الفريق للإصابة.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية عن دخول شراحيلي التدريبات الجماعية لفريقه خلال شهر أكتوبر الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن شراحيلي بدأ مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي بالركض حول الملعب وخوض التدريبات في المستطيل الأخضر نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت أن اللاعب سيعود إلى التدريبات الجماعية قبل نهاية الشهر الحالي ليصبح جاهزاً لتدعيم صفوف الفريق في المباريات بصورة طبيعية.

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وتعرض أحمد شراحيلي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي يوم 21 سبتمبر 2023 في مباراة الاتحاد ضد الفتح في الدوري السعودي.

وانضم شراحيلي إلى نادي الاتحاد في صيف 2022 قادمًا من نادي الشباب بعدما دافع أيضاً عن ألوان فريقي الهلال والفتح.

وخاض المدافع صاحب الـ30 عاماً 35 مباراة بقميص الاتحاد ، وسجل 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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ويحل الاتحاد ضيفاً ثقيلاً على منافسه الأخدود مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.

ويحتل الاتحاد بقيادة مدربه الفرنسي لوران بلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما حقق 4 انتصارات وتلقى هزيمة وحيدة أمام الهلال بنتيجة 1-3.