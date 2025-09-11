logo
عثمان ديمبيلي: هذه السيدة كلمة السر في تألقي

عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمانالمصدر: حساب باريس سان جيرمان
عبر عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته بالموسم الذي قدمه مع فريقه والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ونال عثمان ديمبيلي جائزة أفضل لاعب في العالم من جانب مجلة ONZE MONDIAL بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع باريس سان جيرمان.

وحسم ديمبيلي الجائزة بتصويت الجماهير متفوقاً على لامين يامال نجم برشلونة الإسباني وكيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني.

 وقال ديمبيلي في مقابلة مطولة عقب استلام الجائزة:" أنا فخور بمسيرتي وكل ما أنجزته. لقد فزت بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، وهو نادٍ فرنسي، إنه إنجاز تاريخي".

وأضاف:" نريد أن نصبح أبطالا عظماء، والأبطال العظماء لا يفوزون مرة واحدة فقط، بل يفوزون مرتين، وثلاث، وأربع مرات".

 وتابع:" أنا فخور باختيار الجماهير، وسأواصل العمل بجد على مدار هذه السنوات للفوز بألقاب فردية. هذا يعني لي الكثير".

 وعن السيدة التي دعمته في مسيرته، قال ديمبيلي:" منذ البداية، كانت أمي تدعمني.. ولعبت دورًا محوريًا في مسيرتي".

وأتم قائلاً:" في سن الحادية عشرة، رافقتني، لم تتخلَ عني، بل دفعتني بقوة. بعد رحيلي إلى دورتموند، تركتني قليلًا، لأنها اضطرت للبقاء في فرنسا. لكن منذ البداية، كانت أمي بجانبي، هذا كل شيء بالنسبة لي".

عثمان ديمبيلي ووالدته وقت إعلان رحيله إلى برشلونة

والدة عثمان ديمبيلي تدعى فاطيماتا وهي من أصول موريتانية سنغالية، كما أنها باركت زواجه من المغربية ريما إدبوش.

